На противопожарных работах в ярославских лесах задействуют более 500 единиц техники

В 2021 году Ярославская область из федерального бюджета получила на охрану лесов от пожаров 18,5 млн руб., сообщили в региональном департаменте лесного хозяйства. Основная часть суммы – 12 млн руб. предусмотрена на проведение наземного мониторинга. Еще 5,2 млн руб. выделены на тушение возгораний и 1,3 млн руб. на мероприятия по противопожарному обустройству лесов.

В департаменте пояснили, что в этом году во время пожароопасного сезона на работах в лесах региона будут задействованы 837 человек и 533 единицы техники. В частности, в лесах будет проведена очистка минерализованных полос, которые служат преградой для перехода огня с одних территорий на другие.

Директор департамента лесного хозяйства Николай Савельев уточнил, что в этом году планируется закупить 22 единицы лесопожарной техники и семь единиц оборудования на общую сумму 38,2 млн руб.

«Будут приобретены одна пожарная машина, шесть грузовых автомобилей, четыре мотовездехода, четыре лесопатрульных комплекса, три лодки с мотором и четыре прицепных лесопожарных модуля»,— пояснил господин Савельев.

Дарья Сабаева