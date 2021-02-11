К 2021 году в нефтехимический кластер Тюменской области вступили 45 компаний

В кластер нефтехимической промышленности Тюменской области к началу 2021 году подключились 45 участников из 10 субъектов России, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Александра Моора.

По словам господина Моора, развитие Тюменской области будет с нефтехимической отраслью. «Для повышения конкурентоспособности продукции промышленных предприятий в регионе создается нефтепромышленный кластер. Он позволит его участникам снизить общие затраты на производство продукции, оперативно решить актуальные технологические вопросы, быстро реагировать на вызовы, а также реализовать совместные проекты»,— рассказал губернатор и подчеркнул, что в 2021 году количество компаний в составе кластера планируется увеличить до 100 и привлечь другие вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК).

В 2020 году в состав нефтехимического кластера Тюменской области вступило 40 компаний, к концу 2022 года планируется увеличить число участников до 100. Планируемая ежегодная выручка от работы кластера должна составить 160 млрд руб., до 2025 года планируется вложить около 100 млрд руб. инвестиций.

Напомним, в прошлом году рост промышленности за счет развития обрабатывающего сектора экономики составил 151,7%. Наибольшие темпы показало производство химических веществ и химических продуктов (244,3%), а также кокса и нефтепродуктов (126,0%).

Ирина Пичурина