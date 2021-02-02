Промышленный индекс в Тюменской области в 2020 году вырос почти на 22%

Индекс промышленного производства с января по ноябрь 2020 года в Тюменской области составил 121,5% к уровню 2019 года — по этому показателю регион занял третье место по России, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Рост промышленности за счет развития обрабатывающего сектора экономики составил 151,7%: наибольшие темпы отмечаются в производстве химических веществ и химических продуктов (244,3%), резиновых и пластмассовых изделий (133,3%), кокса и нефтепродуктов (126,0%), мебели (114,9%), транспорта и оборудования (114,5%), компьютеров, электронных и оптических изделий (113,4%), машин и оборудования, не включенных в другие группы (108,6%), прочих готовых изделий (105,2%).

По данным правительства Тюменской области, рост производства вырос благодаря финансовой поддержке регионального бизнеса в кризис, вызванный инфекцией COVID-19 — на нее было выделено около 3 млрд руб., а также короткому локдауну, после которого предприниматели смогли быстро восстановить производственные работы.

«Содействие экономическому росту, дальнейшее улучшение инвестиционного климата были и остаются важнейшими задачами региональных и муниципальных органов власти. Мы решаем эти задачи вместе с нашим предпринимательским сообществом. Есть все основания полагать, что тюменская промышленность продолжит развиваться и в наступившем году»,— прокомментировал данные статистики губернатор Тюменской области Александр Моор.

Ранее Александр Моор сообщил, что на территории Тобольска до 2030 года может появиться особая экономическая зона.

Ирина Пичурина