Иногда ИП возвращаются Как снова открыть свое дело после непростого 2020 года

2020 год не оставил равнодушным ни одного краснодарского предпринимателя. Кому-то повезло, и его бизнес успешно пережил перипетии коронавирусной пандемии, адаптировавшись к новым условиям. Кто-то фирму, увы, закрыл. А некоторые проявили гибкость: закрыли ИП в 2020 году, а теперь открывают свое дело заново. И им стоит помнить, что за последний год утекло много воды, и появились новые законодательные нормы. Да и про старые напомнить не помешает.

Главное, чтобы не было долгов

Хотя чиновники и говорят о том, что сила малого бизнеса – в его гибкости, действующее законодательство эту гибкость не особенно поощряет. Поблажек для повторного открытия ИП нет, поэтому все «приятные» процедуры придется осуществить заново. Напомним, о чем идет речь.

Во-первых, если ИП вы закрыли по банкротству, то новое сможете открыть лишь через пять лет. Если бизнес ликвидирован по суду – через 12 месяцев, либо спустя время, указанное в решении суда. Если же вы отказались от ИП добровольно, то никаких ограничений по срокам нет – главное, чтобы за ним не имелось никаких долгов.

По данным Федеральной налоговой службы, за год число субъектов МСБ в крае сократилось на 11 тыс. – с 276 до 265 тыс. При этом количество малых ИП немного увеличилось – с 1356 до 1403.

Далее нужно повторно зарегистрировать свой бизнес, а также выбрать режим налогообложения. Для этого нужно заявление (скачивается на сайте налоговой службы), ксерокопия паспорта и ИНН. Подать весь этот пакет документов можно удаленно – на сайте налоговой, через Госуслуги или МФЦ. Это еще и бесплатно, а вот, если вы придете лично, с вас возьмут пошлину 800 руб.

Все, теперь ждем три рабочих дня и получаем уведомление от налоговой о постановке ИП на учет. Конечно же, этим бюрократия не ограничивается – дальше ждут другие процедуры. Но справляться со многими из них сегодня помогают онлайн-инструменты для предпринимателей – например, интернет-платформа «Твой бизнес».

Новый год – новые правила

Однако 2021 год принес и новые правила – точнее они старые, но теперь распространяются более широко. С 1 февраля в фискальном чеке, который вы отправляете в налоговую, должно быть прописано наименование товара. Раньше такое требовали с ИП, работающих по основной системе налогообложения, либо реализующих товары, подлежащие маркировке. Теперь же этим правила придется соответствовать любому индивидуальному предпринимателю.

Сегодня существует множество полезных онлайн-инструментов для предпринимателей. Например, настроить рутинные процессы поможет интернет-площадка «Твой бизнес».

Но не стоит пугаться раньше времени – все проще, чем кажется. Начать стоит с создания базы товаров, которые вы продаете. Для этого пригодится онлайн-касса, поскольку, если она достаточно новая и технологичная, то там будет возможность формировать такую базу прямо в устройстве. Например, в «МТС Кассе» уже есть свой каталог с наименованиями товаров, остается лишь сканировать штрих-код каждого поступившего товара, а прибор сам заполнит все поля с нужной информацией. Впрочем, если вам удобнее сделать базу вручную, то ничего страшного – просто загрузите ее из Excel-файла в онлайн-кассу.

Если у вас имеется какой-то особенный товар, который еще даже не имеет официального наименования, то придется пробивать два чека. Первый – непосредственно в момент оплаты с указанием способа расчета «аванс», а второй – уже после появления информации о товаре, с указанием «полный расчет».

Дальше нужно научить свой новый персонал работать с этой онлайн кассой (если он еще не умеет). Опять же, если устройство достаточно технологичное, то все будет интуитивно понятно – вводишь первые буква названия товара, дальше касса сама тебе его показывает.

Я спросил у кассы…

Остается только один вопрос: как выбрать онлайн-кассу? Естественно, она должна быть «умной». Очевидно, что и действующие требования и все будущие идеи налоговой службы и прочих ведомств будут касаться цифровизации документооборота. Про старые кнопочные кассы лучше вообще забыть как про страшный сон – где найти столько времени, чтобы постоянно вручную синхронизировать их с базами?

Подать пакет документов можно удаленно – на сайте налоговой, через Госуслуги или МФЦ. Это еще и бесплатно, а вот, если вы придете лично, с вас возьмут пошлину 800 руб.

Кроме того, в идеале онлайн-касса должна уметь работать с двумя вариантами ввода данных – и через личный кабинет самой кассы и на самом кассовом аппарате. Тогда вам вообще не придется делать паузы в работе для того, чтобы вносить товары в базу или редактировать информацию. Например, один работник трудится на кассе, другой в это же время – в личном кабинете устройства.

Также важна интеграция кассы с товароучетной программой и системой электронного документооборота. Тогда практически все бюрократические процедуры и пересылка данных будут происходить в автоматическом режиме, что максимально упростит жизнь вам и вашим работникам.

Дело техники

Штрафы для малого бизнеса болезненные. Если в чеке не окажется необходимой информации, то должностное лицо могут привлечь к ответственности на сумму 3 тыс. руб., а компанию – на 10 тыс. руб.

И, кстати, не стоит думать, что перечисленные выше требования можно не исполнять, или исполнять эпизодически. Налоговая очень прозрачно дала понять, что будет применять самые жесткие санкции к нарушителям. Могут арестовать или заблокировать счета, устраивать внезапные проверки и так далее. Так что любой выданный не по правилам чек может привести к серьезным проблемам – даже спустя долго время.

Впрочем, предприниматели люди смелые, так что те, кто захочет открыть свое дело в 2021 году, вряд ли испугаются трудностей. А современные онлайн-кассы сводят к минимуму риски появления каких-либо ошибок.