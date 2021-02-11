Иногда ИП возвращаются

2020 год не оставил равнодушным ни одного краснодарского предпринимателя. Кому-то повезло, и его бизнес успешно пережил перипетии коронавирусной пандемии, адаптировавшись к новым условиям. Кто-то фирму, увы, закрыл. А некоторые проявили гибкость: закрыли ИП в 2020 году, а теперь открывают свое дело заново. И им стоит помнить, что за последний год утекло много воды, и появились новые законодательные нормы. Да и про старые напомнить не помешает.
Главное, чтобы не было долгов
Хотя чиновники и говорят о том, что сила малого бизнеса – в его гибкости, действующее законодательство эту гибкость не особенно поощряет. Поблажек для повторного открытия ИП нет, поэтому все «приятные» процедуры придется осуществить заново. Напомним, о чем идет речь.
Во-первых, если ИП вы закрыли по банкротству, то новое сможете открыть лишь через пять лет. Если бизнес ликвидирован по суду – через 12 месяцев, либо спустя время, указанное в решении суда. Если же вы отказались от ИП добровольно, то никаких ограничений по срокам нет – главное, чтобы за ним не имелось никаких долгов.
Далее нужно повторно зарегистрировать свой бизнес, а также выбрать режим налогообложения. Для этого нужно заявление (скачивается на сайте налоговой службы), ксерокопия паспорта и ИНН. Подать весь этот пакет документов можно удаленно – на сайте налоговой, через Госуслуги или МФЦ. Это еще и бесплатно, а вот, если вы придете лично, с вас возьмут пошлину 800 руб.
Все, теперь ждем три рабочих дня и получаем уведомление от налоговой о постановке ИП на учет. Конечно же, этим бюрократия не ограничивается – дальше ждут другие процедуры. Но справляться со многими из них сегодня помогают онлайн-инструменты для предпринимателей – например, интернет-платформа «Твой бизнес».
Новый год – новые правила
Однако 2021 год принес и новые правила – точнее они старые, но теперь распространяются более широко. С 1 февраля в фискальном чеке, который вы отправляете в налоговую, должно быть прописано наименование товара. Раньше такое требовали с ИП, работающих по основной системе налогообложения, либо реализующих товары, подлежащие маркировке. Теперь же этим правила придется соответствовать любому индивидуальному предпринимателю.
Но не стоит пугаться раньше времени – все проще, чем кажется. Начать стоит с создания базы товаров, которые вы продаете. Для этого пригодится онлайн-касса, поскольку, если она достаточно новая и технологичная, то там будет возможность формировать такую базу прямо в устройстве. Например, в «МТС Кассе» уже есть свой каталог с наименованиями товаров, остается лишь сканировать штрих-код каждого поступившего товара, а прибор сам заполнит все поля с нужной информацией. Впрочем, если вам удобнее сделать базу вручную, то ничего страшного – просто загрузите ее из Excel-файла в онлайн-кассу.
Если у вас имеется какой-то особенный товар, который еще даже не имеет официального наименования, то придется пробивать два чека. Первый – непосредственно в момент оплаты с указанием способа расчета «аванс», а второй – уже после появления информации о товаре, с указанием «полный расчет».
Дальше нужно научить свой новый персонал работать с этой онлайн кассой (если он еще не умеет). Опять же, если устройство достаточно технологичное, то все будет интуитивно понятно – вводишь первые буква названия товара, дальше касса сама тебе его показывает.
Я спросил у кассы…
Остается только один вопрос: как выбрать онлайн-кассу? Естественно, она должна быть «умной». Очевидно, что и действующие требования и все будущие идеи налоговой службы и прочих ведомств будут касаться цифровизации документооборота. Про старые кнопочные кассы лучше вообще забыть как про страшный сон – где найти столько времени, чтобы постоянно вручную синхронизировать их с базами?
Кроме того, в идеале онлайн-касса должна уметь работать с двумя вариантами ввода данных – и через личный кабинет самой кассы и на самом кассовом аппарате. Тогда вам вообще не придется делать паузы в работе для того, чтобы вносить товары в базу или редактировать информацию. Например, один работник трудится на кассе, другой в это же время – в личном кабинете устройства.
Также важна интеграция кассы с товароучетной программой и системой электронного документооборота. Тогда практически все бюрократические процедуры и пересылка данных будут происходить в автоматическом режиме, что максимально упростит жизнь вам и вашим работникам.
Дело техники
Штрафы для малого бизнеса болезненные. Если в чеке не окажется необходимой информации, то должностное лицо могут привлечь к ответственности на сумму 3 тыс. руб., а компанию – на 10 тыс. руб.
И, кстати, не стоит думать, что перечисленные выше требования можно не исполнять, или исполнять эпизодически. Налоговая очень прозрачно дала понять, что будет применять самые жесткие санкции к нарушителям. Могут арестовать или заблокировать счета, устраивать внезапные проверки и так далее. Так что любой выданный не по правилам чек может привести к серьезным проблемам – даже спустя долго время.
Впрочем, предприниматели люди смелые, так что те, кто захочет открыть свое дело в 2021 году, вряд ли испугаются трудностей. А современные онлайн-кассы сводят к минимуму риски появления каких-либо ошибок.
В ЦИФРАХ
В январе и феврале 2020 года спрос на онлайн-кассы МТС вырос почти вдвое, по сравнению с теми же месяцами в 2019-ом. В апреле и мае подключение касс из-за пандемии снизилось в три и два раза соответственно. После этого в июле сработал отложенный спрос – кассы приобретали вдвое активнее, чем год назад. В сентябре и декабре 2020-го устройство подключали в полтора раза чаще, чем в среднем за год.