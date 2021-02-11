Бары Санкт-Петербурга отправят на проверку

Бары Санкт-Петербурга снова оказались в центре скандала. Депутат местного заксобрания Оксана Дмитриева попросила проверить и остановить работу около 40 заведений. По ее словам, жители Центрального района жалуются на шум, потасовки и нецензурную брать. Кроме того, по версии депутата, некоторые бары и кальянные нарушают санитарные нормы и правила пожарной безопасности. Владельцы заведений все обвинения опровергают. Какие аргументы у участников конфликта? Об этом — Александр Мезенцев.

Судя по тому, сколько внимания власти уделяют барам, может показаться, что это главная проблема Санкт-Петербурга, шутят местные жители. Не успел бизнес прийти в себя после новогодних ограничений, как ему пригрозили новыми проверками от Роспотребнадзора, полиции и МЧС. В списке депутата Дмитриевой как известные «барные улицы» — Рубинштейна и Думская, так и, например, Литейный проспект и набережная Фонтанки. Согласно обращению, на шум и нецензурную брань из некоторых заведений жалуются даже блокадники и пациенты Мариинской больницы.

На другие нарушения бары также стоит проверить, рассказала Оксана Дмитриева в интервью телеканалу «78»: «Сейчас сделано комплексное обращение. Есть подписи граждан — более 200, люди больше всего страдают именно от бизнеса, который расположен в несанкционированных перепланировках. Там зафиксировано несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм, я уже не говорю о нарушении законодательства об объектах культурного наследия».

Недавно полиция пришла с проверкой в бар «Залив». Как рассказала “Ъ FM” его совладелица Анна Хмельницкая, правоохранители посмотрели документы и лицензию на алкоголь, а также попросили написать объяснительную, что в заведении не происходят драки. Сейчас предприниматель ожидает новых проверок и беспокоится, что они будут еще более тщательными: «В любой момент человеческий фактор может быть выставлен как нарушение — об этом мы и вели речь. Мы прекрасно понимаем, когда инициируются массовые проверки, но это в любом случае будет печально».

Владельцы баров в Санкт-Петербурге удивляются, почему проверки начались именно сейчас. Несколько месяцев в прошлом году заведения не работали вообще, потом гостей запретили обслуживать ночью. В высокий предновогодний сезон пришлось закрываться в 19.00. Штрафы после проверок могут привести к банкротству игроков рынка, опасается владелец баров I Believe Bar и Every Dog Дмитрий Карчевский: «В период пандемии что-то могли упустить, потому что нет средств на технические работы, нет времени и возможности согласовывать, потому что государственные органы работают не в том режиме, как это было до этого. Плюс, абсолютно любой штраф, который сейчас может быть назначен за любую оплошность, ошибку, непродление и так далее, приведет к потере зарплаты, возможности оплатить аренду и налоги.

Дохода никакого нет, все просто пытаются выжить».

Ранее претензий ко многим барам не возникало, или они были единичными, заключает активист движения «Союз независимых рестораторов» Александр Романенко: «Эти бары существуют пять-семь лет, и у них есть все необходимые лицензии, разрешения на вытяжку, пожарные сигнализации и прочее. И даже если у них когда-то были проблемы со спокойствием жильцов, то, в общем-то, за четыре-пять лет они были решены. И та же самая полиция или Роспотребнадзор в этих заведениях были в последний раз два-три года назад. Службы работали, проверяли эти заведения, а последние в свою очередь выполняли все требования».

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Пожалуй, самое странное в этой истории то, что Оксана Дмитриева — лидер фракции Партия роста в заксобрании Санкт-Петербурга. Председатель партии Борис Титов, узнав о скандале, обещал приехать в город. В разговоре с «Фонтанкой» он заявил, что конфликт нужно решить без участия контрольных органов. А тем владельцам баров, к которым уже пришли проверяющие органы, посоветовал обращаться напрямую к нему или к местному бизнес-омбудсмену.

Елена Иванова