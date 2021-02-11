Кукольный театр одного актера Выдумка с подменой трупов новорожденных детей вызвала переполох в двух регионах

Следователи Дагестана и Ставропольского края раскрыли нашумевшую в соцсетях историю с подменой новорожденных детей на кукол. Она получила распространение в минувшую среду. На видео житель Бабаюртовского района Дагестана рассказал, что во время похорон своих детей обнаружил в саване вместо тел младенцев кукол, набитых песком. Под подозрением оказались сотрудники перинатального центра №1 Ставрополя, где жена мужчины, по его словам, родила двойню.

Вскоре после того, как видео было размножено самыми популярными пабликами, пресс-служба дагестанского МВД подтвердила достоверность истории с куклами на кладбище, однако призвала не торопиться с выводами. Проверкой информации занялись не только следователи, но и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

На странице республиканского МВД в Instagram вскоре появилось видео опроса Дауда Даудова, рассказавшего о подмене. Ссылаясь на слова жены, он упомянул неких людей, которые пообещали ей провести обряд омывания тел, пока она улаживала формальности с выпиской из центра, а потом вручили ей завернутых в саван младенцев и усадили в такси. Финал истории был зафиксирован на видео на кладбище села Тамазатюбе Бабаюртовского района.

О результатах следственной проверки стало известно уже утром в четверг. Как выяснилось, историю с рождением и смертью двух мальчиков выдумала их «мать».

После положительного теста на беременность, сделанного в июне прошлого года, она сообщила о предстоящем прибавлении мужу. Однако проверка в женской консультации выявила ошибку. Не желая огорчать обрадованного супруга, женщина решила симулировать беременность. В августе молодые люди переехали в Ставрополь, где снимали жилье вместе с родственниками.

В начале февраля женщина сообщила им, что ей пора ехать в перинатальный центр, но сопровождать ее им нельзя из-за ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса. Сидя на лавочке у перинатального центра, женщина наконец придумала выход из ситуации.

По объявлению на «Авито» она нашла съемную квартиру рядом с перинатальным центром и поселилась в ней на неделю.

Решив симулировать роды и смерть младенцев, она вспомнила про кукол, которых заприметила во время январского похода в магазин за детской кроваткой. Два пупса обошлись ей в 2400 руб.

Решив наконец вернуться домой, женщина набила кукол песком, завернула их в пеленки, а родственникам сказала, что младенцы умерли после родов и мулла уже провел обряд омовения.

В тот же день супруги отправились в Дагестан, чтобы похоронить детей в родном селе мужа. На следующий день во время похорон обман вскрылся.

Вскоре после появления видео с кладбища губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил предварительные данные проверки: роженицы с таким именем в перинатальном центре не было, как не было и фактов гибели двух младенцев. Региональный минздрав также доложил, что женщина с такими данными не поступала ни в один роддом.

Женщине пришлось рассказать всю историю мистификации следователям. Медицинское освидетельствование женщины подтвердило, что она никогда не рожала.

По результатам следственной проверки региональным управлениям Следственного комитета России в Дагестане и Ставропольском крае предстоит принять процессуальные решения. Не исключено, что за клевету на медработников женщине придется отвечать в суде.

Юлия Рыбина, Махачкала