Готовые решения для АПК

Эксперты и участники онлайн-конференции на ресурсе СберПро Медиа обсудили пути повышения эффективности бизнеса в АПК при помощи цифровых технологий и искусственного интеллекта.

Развернувшаяся на конференции дискуссия между спикерами и представителями аграрного бизнеса продемонстрировала, что немало бизнесменов-аграриев считают применение цифровых технологий и искусственного интеллекта в агробизнесе уделом только очень крупных холдингов. Отсюда – реплики в общем чате форума в начале конференции: «Спуститесь с небес на землю», «В селах даже устойчивый интернет – проблема, а вы говорите об использовании искусственного интеллекта»… Однако приведенные экспертами факты, аргументы, анализ эффективности применения новых решений поколебали скепсис: в чате появились вопросы о способах приобретения и внедрения таких технологий, методике расчета экономического эффекта от их использования, о возможностях участия в программах государственной поддержки цифровизации в АПК.

Как отметила в приветственном слове председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Наталия Цайтлер, «несмотря на то, что мы живем в уникальную эпоху, когда доступны ресурсы, на которых можно найти всю информацию, возможность общения с экспертами, пусть и в виртуальном диалоге, трудно переоценить».

Сбер, проводя мероприятия, посвященные цифровизации и искусственному интеллекту, ставит их целью не только информировать бизнес о появившихся новых технологиях, но и получить обратную связь о назревшей потребности в тех или иных решениях, подчеркнула управляющий директор департамента развития корпоративного бизнеса ПАО Сбербанк Татьяна Крейтор. Она отметила, что Сбер работает со всеми подотраслями АПК и не просто хорошо осведомлен о существующих проблемах, но и находит возможности их решения.

«Бывая на предприятиях наших клиентов, мы видим, что есть колоссальная разница между ними по уровню цифровой грамотности и использования цифровых технологий. И эта разница лежит не в плоскости масштабов бизнеса, а скорее, в психологическом барьере.

Некоторым кажется, что даже выйти в онлайн-торговлю – это очень сложно, потому что в их представлении это сопряжено с тем, что все нужно делать с нуля. А это не так. Компании, входящие в экосистему Сбера, уже сделали научные разработки в каждом из направлений подотраслей АПК. В колаборации они создали технологии и решения, способные поднять эффективность тех или иных предприятий агропромышленного комплекса. Эти решения встраиваются в любые программные обеспечения, что избавляет бизнесменов от необходимости иметь своего IT-технолога и на собственном опыте проходить тернистый путь проб и ошибок, который уже прошли компании-разработчики», - рассказала Татьяна Крейтор.

По ее словам, созданные кейсы уже работают в ряде компаний, и можно оценить эффект от их использования. А для того, чтобы решить задачи повышения эффективности на своем предприятии, владельцу бизнеса достаточно обратиться в Сбер и сформулировать запрос.

В синергии компаний, входящих в экосистему Сбера, будут выработаны решения под конкретную задачу бизнеса любого масштаба – от крупного до малого.

Один из примеров таких доступных технологий – коробочное решение от российской компании Cognitive Pilot, входящей в экосистему Сбера. Компания стала пионером применения искусственного интеллекта в автоматизации сельхозмашин. В минувшем году на международном конкурсе прорывных инноваций эта российская компания наряду с мировым лидером рынка – компанией Джон Дир отмечена гран-при. В прошлом году систему Cognitive Agro Pilot установили на своей технике многие крупные холдинги. Эти комплексы покупают и крестьянско-фермерские хозяйства.

Сооснователь Cognitive Pilot Андрей Черногоров констатировал, что на полях России сегодня около 60 тыс. комбайнов, «которые работают, мягко говоря, неэффективно» и обратился к участникам конференции с призывом вместе изменить к лучшему положение дел в отрасли.

«Здесь собрались люди – собственники, бизнесмены, которые осознанно принимают решения работать именно в этой отрасли. Потому что хотят не только получить прибыль, но и что-то изменить в мире. И нам это очень близко. Мы в нашей компании делаем примерно то же самое: хотим, чтобы целая отрасль начала работать по-другому, более эффективно. Созданная нами система – не трансферт технологий, она основана на отечественных научных достижениях по использованию искусственного интеллекта. И это заявка на мировое первенство России в этом направлении», - заявил он.

В 22 регионах России уже промышленно применяются комбайны с системами автономного управления. Это коробочное решение позволяет сократить сроки уборки урожая и потери.

Россия - зона рискованного земледелия, климатическое «окно» для сельхозработ здесь очень узкое, а время уборочной страды и вовсе подобно бутылочному горлышку: в среднем всего за 10 дней нужно получить весь экономический эффект, ради которого работали целый сезон. Поэтому особенно важна эффективность организации уборочной. Каждый день задержки от погодных условий, поломки техники – это значительные потери. Система Cognitive Agro Pilot позволяет убирать урожай эффективнее, более предсказуемо и с большим экономическим эффектом, пояснил Андрей Черногоров.

Сформировавшийся у сельхозпроизводителей парк техники очень разнообразный – от самых простых комбайнов до топовых. Но это, по словам разработчиков, не является препятствием для использования Cognitive Agro Pilot. Это коробочное решение, основанное на видеокамере, системе помощи водителю, системе автономного движения, в отличие от GPS-навигатора, работает без спутника.

Cognitive Agro Pilot не нуждается в предварительном картировании, поддержке базовых станций, подписке на точные сигналы.

Оборудование просто ставится на комбайн, настраивается камера и механизатор может даже не рулить – за него это делает искусственный интеллект. Робот с помощью технологии нейронных сетей начинает видеть путь движения и принимать решения относительно текущей ситуации на поле. Монтируется система на любой комбайн за один день.

То, что комбайнер работает без перегрузок, позволяет удлинить рабочий день и убирать урожай даже ночью, а точность проходки рядков с параллельной загрузкой зерна в машины максимально снижает возможные потери.

По словам Натальи Ситниковой, руководителя направления СберЛизинг, Cognitive Agro Pilot уже вошел в перечень предложений наряду со стандартной техникой и оборудованием. Спикер рассказала участникам конференции о программах, финансовых инструментах поддержки от СберЛизинга.

Как отметила председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Наталия Цайтлер, цифровизация АПК – это уже не просто модный тренд, а ответ на запрос самой отрасли. У Сбера есть возможность рассказывать участникам рынка о новых достижениях, новейших технологиях, анализировать практический опыт их применения среди клиентов банка. Такое информирование создает почву для того, чтобы бизнес быстрее адаптировался к новым технологиям и повышал свою эффективность.