Количество проведенных телемедицинских консультаций в Удмуртии выросло почти на 20%

В 2020 году в Удмуртии провели 12,02 тыс. телемедицинских консультаций. Это на 19,4% больше, чем в 2019 году, сообщает пресс-служба регионального минздрава. Консультации проводились как между медорганизациями региона, так и с Федеральными центрами.

Так, 3,33 тыс. консультаций были проведены с Федеральными медцентрами Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Чебоксар, Тюмени, Екатеринбурга. Порядка 1 тыс. пациентов были направлены в них для оказания высокотехнологичной помощи. Кроме того, более 300 консультаций с федеральными центрами были проведены для пациентов с коронавирусом.