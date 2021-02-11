У нарушившего ПДД более 270 раз водителя из Ижевска изъяли Audi Q5

Судебные приставы изъяли автомобиль Audi Q5 у жителя Ижевска, который более 270 раз нарушил правила дорожного движения и был оштрафован на 280 тыс. руб. Ни один из штрафов в установленный законом срок он не оплатил, сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии.

Отметим, что нарушитель тщательно скрывал транспортное средство, но приставы сумели разыскать автомобиль с помощью сотрудников ОБ ДПС ГИБДД МВД по республике. В настоящее время автомобиль помещен на спецстоянку. Также арестовано и машиноместо должника. Помимо штрафов гражданину придется оплатить исполнительский сбор и услуги эвакуатора.