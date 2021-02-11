Инвестиции в строительство онкоцентра в Краснодаре могут составить 20-30 млрд рублей

Объем инвестиций в строительство онкологического центра в Краснодаре, который должен стать самым крупным в ЮФО, оценивается в 20–30 млрд руб., пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова вице-губернатора Краснодарского края Александра Руппеля.

«Мы будем строить крупнейший в Южном федеральном округе онкоцентр. Сейчас мы - в процессе обсуждения и выхода на концессионное соглашение. Это будут большие инвестиции - порядка 20-30 млрд рублей. Для нас это ниша, которая позволяет инвестировать и развивать», - сообщил господин Руппель. Известно, что проект собираются реализовать в рамках государственно-частного партнерства.

Как писал “Ъ-Кубань”, инвестором строительства онкоцентра станет фирма «МедИнвестГрупп». Компания в течение 2-3 месяцев подготовит концессионное предложение по возведению объекта. Подобный опыт у «МедИнвестГрупп» уже есть, сейчас она завершает создание центра диагностики онкозаболеваний на базе краевой клинической больницы №1 в Краснодаре.

По данным «СПАРК-Интерфакс», «МедИнвестГрупп» зарегистрирована в Москве в 2017 году, компания занимается деятельностью головных офисов. Уставный капитал - 1,1 млн руб. Владельцем 85,11% доли указана международная компания общество с ограниченной ответственностью (МКООО) «Огмент Инвестментс Лимитед», зарегистрированная в Калининградской области, 12,67% акций принадлежит ООО «Ай Ти Пи Медицина» из Москвы, еще 2,22% владеет Георгий Голухов. Данных о выручке нет, убыток в 2019 году составил 20 млн руб.

Виктория Колганова