Инвестором строительства онкоцентра в Краснодаре станет фирма «МедИнвестГрупп»

ООО «МедИнвестГрупп» в течение 2-3 месяцев подготовит концессионное предложение по строительству онкологического центра в Краснодаре. Об этом, как сообщает пресс-служба администрации Кубани, председатель совета директоров компании Виктор Харитонин заявил на встрече с губернатором региона Вениамином Кондратьевым.

В течение этого времени компания завершит необходимые расчеты, отработает техническое задание и обсудит с властями Кубани вопросы по оборудованию и подготовке кадров.

«Мы должны создать все условия для того, чтобы жители, страдающие онкозаболеваниями, получали высокотехнологичную помощь у нас в крае, и им не нужно было никуда выезжать. Стоимость строительства нового онкоцентра оценивается в миллиарды рублей. Это большие деньги для края, и здесь нам важно участие, в том числе, бизнеса», – отметил Вениамин Кондратьев.

По словам Виктора Харитонина, у компании «МедИнвестГрупп» уже есть необходимый опыт. Сейчас она завершает создание центра диагностики онкозаболеваний на базе краевой клинической больницы №1 в Краснодаре. В целом, сообщил глава компании, по стране сейчас реализуется 12 проектов на основе государственно-частного партнерства.

По итогам совещания, Вениамин Кондратьев поручил создать рабочую группу, в которую войдут вице-губернаторы, руководители профильных министерств и представители ООО «МедИнвестГрупп». По данным администрации Кубани членам рабочей группы предстоит разработать алгоритм совместной работы, а также определить объекты, в создании которых также может принять участие «МедИнвестГрупп». В качестве примера привели онкоучреждения Новороссийска, которые также нуждаются в модернизации.

По данным «СПАРК-Интерфакс», «МедИнвестГрупп» зарегистрировано в Москве в 2017 году. Компания ведет деятельность головных офисов. Уставный капитал составляет 1,1 млн руб. Данных о выручке не представлено, убыток в 2019 году составил 20 млн руб. Владельцем 85,11% доли указана международная компания общество с ограниченной ответственностью (МКООО) «Огмент Инвестментс Лимитед», зарегистрированная в Калининградской области.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, строительство нового медицинского кластера в поселке Знаменском под Краснодаром планируется закончить к 2024 году. Он кластер будет состоять из онкологического центра с радиологическим центром, больницы скорой медпомощи, перинатального центра, детской и взрослой инфекционных больниц.

В ноябре 2020 года началось проектирование радиологического корпуса медкластера. госконтракт на подготовку проектной документации по радиологическому центру на 275 коек был заключен с АО «Гипроздрав». Стоимость проектных работ составляла 37,7 млн руб. Согласно планам властей региона, на территории в 19,8 тыс. кв. м планируется построить два отделения радиологии и еще два – радиогинекологии, отделение амбулаторной радиологии, радионуклидной терапии.

Алексей Белянин