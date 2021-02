Романтика по расписанию

День святого Валентина — для России праздник неоднозначный: пока влюбленные в порыве страсти увеличивают продажи в магазинах и кассу в ресторанах, не определившиеся со своими чувствами громко осуждают умелых маркетологов и продавцов цветов, шаров и украшений. С другой стороны, должен же существовать день, когда можно легально говорить о чувствах и искренне их демонстрировать, проводить время в романтических обстоятельствах и верить, что «где много любви, там много ошибок, где нет любви, там все ошибка». «Коммерсантъ Стиль» рассказывает, где провести этот праздник романтично.

Flaner

Адрес: Кривоколенный переулок, дом 7

Мультиформатный проект Flaner — это ресторан современной тель-авивской кухни, бар с интеллигентными коктейлями и ламповое звучание винила. Интерьер придумал израильский дизайнер Агнон Гранот, вдохновившись архитектурой дома Гольдштейна (голливудская достопримечательность, где снимали свои кампейны многие модные дома), который мелькает, к примеру, в фильме «Большой Лебовски». Получилось пространство с обилием воздуха, объема, деталей: маленькие столы и, чуть громче среднего звучащая музыка, заставляют быть ближе, а приглушенный свет — расслабленнее. Меню шеф-повара Эли Штейна предполагает объединяющий едоков шеринг: порции большие, некоторые блюда уместнее есть руками, не только домашний полбяной хлеб с двумя видами соусов или чикенбургер «Магреб», но и хрустящий зеленый салат с листьями романо, молодым козьим сыром и соусом из анчоусов. Разделить стоит и ближневосточный десерт «Кнаффе-сулгуни» из слоеного теста, розовой воды и трех видов сыра — он подается в железной емкости пугающих размеров. Завершать стоит ужин не десертом, а коктейлем в еще тайном, но уже вполне популярном баре на 1 этаже.

RICK’s bar & bistro

Адрес: улица Остоженка, дом 30, строение 1

Такое бистро запросто можно обнаружить в парижском квартале Марэ или на Больших Бульварах: близко расположенные столы, удобные диваны, плиточный пол, слегка драматизированное сочетание красного и черного цвета в интерьере. Культурные коды возникают неслучайно, название Rick’s Bar & Bistro и антураж цитируют фильм Майкла Кертиса «Касабланка», в котором был одноименный бар. Пространство состоит из двух этажей: на первом бистро с видом на Остоженку, классическими поздними завтраками (каждый день до 16:00) и живым Jazz Band по пятницам, на нижнем этаже — old-fashioned бар, работающий только вечерами. За барной стойкой смешивают исключительно коктейльную классику, а по четвергам совершенно особенно подают Martini: на изготовленной на заказ тележке напиток смешивают непосредственно перед гостем, сохраняя идеальную температуру минус 12 °С. В карте множество увлекательных (и высокоградусных) историй, но титульный коктейль пропустить нельзя — в Rick’s смешивают French 75. Основа — шампанское в сопровождении джина или коньяка, название намекает на сходное с французской пушкой 75 мм обезоруживающее действие. Любопытная деталь: French 75 стал по-настоящему популярен именно после выхода на экраны «Касабланки» в 1942 году.

RIESLING BOYZ

Адрес: улица Сретенка, дом 16/2

Название ресторана громко намекает о своей гендерной принадлежности, но, как и в жизни, все не так просто: за кухню, кофе, винную карту и интерьер отвечают женщины. Мужской характер выражен в похожем на апартаменты холостяка интерьере в стиле mid century (это эстетика ретро-шика, основанная на принципах простоты и функциональности). Туалеты даже оснащены бритвенными принадлежностями, как бы говорящими, что в «рислинге только мальчики», но и девушкам будут рады. Теплый приглушенный свет и продуманный музыкальный фон повышают вибрации для романтического тет-а-тет. В барной карте более 50 бутылок, вынесенного в название, харизматичного белого вина: из Крыма, Германии, Австрии, Новой Зеландии, Франции, с бензиновыми нотами и травянистыми, фруктовыми и цитрусовыми — словом на любой вкус. Меню тоже подчинено лозунгу «All happens about Riesling»: есть хамон, оливки, пармезан, запечённый баклажан со страчателлой, которые подают за три-пять минут и закуски с приготовлением до десяти минут — это паштет из печени птицы, севиче из гребешка с жареным маком, стейк из красной капусты с йогуртовым соусом. Но не аппетайзерами едиными: салаты, супы, основные блюда (звезда раздела — сибас с соусом на основе игристой и молодой спаржи) и десерты — в наличии.

LILA

Адрес: улица Сретенка, дом 22/1, строение 1

Слово «лила» в индуизме имеет много значений: это игра, развлечение и дружеское состязание, а в религиозном контексте — деяния Бога ради развлечения. Создатели проекта Элина и Галактион Табидзе (GT restaurants group) тоже решили играть по-крупному и задумали постепенно открыть на Сретенке не один, а три ресторана. Первый с паназиатской кухней — LILA Asia. В дизайне заложено много смысловой нагрузки: с помощью имитирующей гладь воды стены, инсталляции-фантазии на потолке на тему доисторических животных и мебели рассказывается история о Земле до начала времен. Если не знать задумки, то раскрыть ее сложно, но проводить время в получившемся дзен-интерьере с выразительными световыми акцентами очень приятно. Гастрономическая концепция вращается вокруг Паназии в авторском прочтении: к суши, сашими и ручным роллам добавлены бао, битые огурцы и элементы junk food. Шеф увлечен поиском новых техник и сочетаний: цыпленка он жарит по японской технологии «кацу» и подает с острым йогуртом и капустным салатом, брауни делает с пастой мисо и соленой карамелью, а сладкую кукурузу, жаренную на гриле, подает с шисо-маслом и сыром пекорино. Коктейли рекомендовано попробовать хотя бы информационно, за них отвечает команда бара-лаборатории Insider — продолжить романтический ужин можно за стойкой на втором этаже.

SHARE

Адрес: Вознесенский переулок, дом 5, строение 1

Двухэтажный ресторан, расположенный в нескольких минутах от одной из главных ресторанно-гастрономических улиц Москвы — Большой Никитской. В интерьере Share старинная кирпичная кладка сочетается с объемными панно и провокационными картинами художника (его называют таинственным другом проекта), одна из работ посвящена теме искушения и соблазна. Дизайн-решение первого и второго этажа различаются: внизу открытая кухня и вымощенный плиткой сhef`s table, наверху квартира с «гостиной» с мягкой зоной, «столовой» с большими сдвижными столами и отдельным «кабинетом». Меню выстроено по правилам разумного потребления — «Sharing is caring», в разделе To share есть что разделить в приятной компании: паштет из печени цыпленка с трюфелем и черной смородиной, авторский хумус, сырный мусс с «горчицей» из зеленых томатов. Для людей со скромным аппетитом есть Small bite — сыр качотта с трюфелем, ростбиф в ароматных травах, утиная грудка горячего копчения, как раз чтобы красиво сопроводить бокал вина или коктейль. Барная карта Share разделена на три направления: Bubbles (спритцы, хайболы и вариации джин-тоников), Signature / Only share (авторские коктейли, которыми можно делиться в прямом смысле этого слова) и Modern сlassic. В винной карте — более 120 позиций Нового и Старого Света по демократичным ценам от 400 руб.

