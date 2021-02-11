Бывшему первому замглавы Курганской области продлили срок ареста на полгода

В Курганском городском суде стартовал процесс по делу бывшего первого заместителя губернатора Сергея Пугина, обвиняемого в получении взяток и злоупотреблении полномочиями. По ходатайству следователя срок содержания экс-чиновника под стражей продлен на шесть месяцев, до 19 июля, сообщает Ura.ru. Сторона защиты просила освободить обвиняемого из следственного изолятора и назначить ему домашний арест, но суд им отказал.

На первом заседании по уголовному делу Сергей Пугин заявил, что не признает вину. «Преступлений не совершал. Это оголтелое вранье. Предоставленные обвинения могут рассматриваться как административные нарушения, но не уголовные. Влиять на исполнение контрактов я не мог. Чтобы превысить полномочия, нужно ими обладать», – цитирует подсудимого «Область 45».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», вместе с Сергеем Пугиным судят экс-главу Шадринского района Владимира Осокина и его бывшего заместителя Вячеслава Рознина. По версии следствия, в 2018-2019 годах первый замгубернатора Курганской области – директор департамента агропромышленного комплекса, действуя в сговоре с руководителями Шадринского района подписали и оплатили фиктивные акты выполненных работ в пользу ООО «Мультипласт». Компания строила объекты инфраструктуры в селах Мальцево и Верхозино в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Чиновники приняли и оплатили объекты, строительство которых не завершено до сих пор. По данным следствия, за оказание общего покровительства подрядчику Сергей Пугин в 2015-2018 годах получал взятки на общую сумму 700 тыс. руб. от коммерческого директора «Мультипласт» Михаила Третьякова. Ранее следователи оценивали размер ущерба, причиненный действиями соучастников, в 195 млн руб.