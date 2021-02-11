Зарубежные СМИ: Как продвигается процесс по импичменту Дональду Трампу?

Дональд Трамп отказался от публичных выступлений на процессе по импичменту. Издание The Hill со ссылкой на свои источники пишет, что это решение экс-президент США принял после согласования со своими помощниками. Они считают, что молчание политика повысит шансы на удачный для него исход дела. Эта стратегия действительно может сработать, по крайней мере, о возможном оправдании Трампа говорят даже его противники — тяжеловесы американской политики, например, Хилари Клинтон. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Второй день процесса импичмента стал днем шокирующих видеопремьер. В Палате представителей показали кадры захвата Капитолия, которые ранее никто не видел, сообщает CBS News. Видео снято, в частности, камерами наблюдения внутри здания. Видны первые минуты штурма: офицер полиции мчится по коридору, чтобы остановить мятежников, запрашивает по рации подкрепление. Другой полицейский кричит одному из сенаторов, чтобы он срочно прятался. Есть также эпизод, где экстренно эвакуируют вице-президента Майка Пенса и его семью.

Так называемые менеджеры по импичменту настаивают, что события 6 января — это личная ответственность Дональда Трампа. Он открыто подстрекал своих сторонников к насилию, отмечает The New York Times. В качестве доказательств против экс-президента приводятся цитаты с его страницы в Twitter. Эти посты являются публичным документом, подтверждающим, что в течение нескольких месяцев Дональд Трамп настраивал своих читателей на силовой захват органов власти. Особо шокирует, что это делал главнокомандующий страны, отмечает издание.

Однако, несмотря на красочное видео и эмоциональные выступления менеджеров по импичменту, этого все-таки недостаточно для признания вины Трампа, пишет крупнейшая в США некоммерческая организация National Public Radio . Обвинители потратили много времени и сил на сбор данных, но прямых доказательств, связывающих бывшего лидера Америки с мятежниками, нет. Также его слова не соответствуют определению «подстрекательства», которое указано законом, уточняет NPR.

Сам Трамп хранит молчание. Как пишет издание The Hill, советники порекомендовали ему не вмешиваться в процесс. Если он не станет поднимать волну, его оправдают, считает осведомленный источник издания. Бывший президент не дает интервью с 20 января — с того самого дня, как покинул Белый дом. Но, по данным журналистов, Трамп очень недоволен работой своих адвокатов. Однако издание напоминает, что не стоит ожидать чудес от команды, которая была собрана чуть больше недели назад. Защитники выбрали стратегию невмешательства Трампа: он не делает заявлений ни на телеканалах, ни в соцсетях. Этому помогает и блокировка аккаунта на его излюбленной площадке — в Twitter.

Комментарии в сети размещает бывший госсекретарь Хиллари Клинтон. В своем твите она предположила, что сенаторы могут вынести оправдательный приговор, но вовсе не из-за слабых доказательств его вины или компетентной защиты. Это произойдет только потому, что в состав присяжных входят сообщники Дональда Трампа, написала Клинтон.