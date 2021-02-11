Свердловская область направит более 60 млн рублей на стабилизацию цен на хлеб

Правительство Свердловской области выделит 60,7 млн руб. на поддержку сельскохозяйственных предприятий, сообщил департамент информационной политики региона. Планируется, что субсидии позволят стабилизировать цены на хлебобулочные изделия.
«Мы предоставляем хлебопекарным предприятиям и производителям муки субсидии для компенсации части затрат на производство продукции. Это позволит избежать роста цены на хлеб и хлебобулочные изделия»,— заявил губернатор Евгений Куйвашев.
Около 56,5 млн руб. из выделенных средств были получены из федерального бюджета, говорится в сообщении. Почти 45 млн руб. направят предприятиям на компенсацию части затрат на производство хлеба, еще более 16 млн руб. — на компенсацию закупки продовольственной пшеницы.
Напомним, в конце января стало известно, что правительство России выделит 4,5 млрд руб. для сдерживания цен на муку и хлеб. Хлебопекарным предприятиям возместят часть затрат на реализацию продукции из расчета 2 руб. на 1 кг хлеба.