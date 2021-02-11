На реконструкцию сетей и сооружений «Ижводоканала» направят 450 млн рублей

В 2021 году МУП «Ижводоканал» направит на реконструкцию сетей и сооружений 450 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Так, предприятие планирует санацию северно-восточного коллектора канализации для присоединения к системе водоотведения новых микрорайнов. Кроме того, начнется строительство сооружений повторного использования вод на станции водоподготовки «Кама-Ижевск». Общий объем вложений составит более 470 млн руб., из них 165 млн руб. освоят в 2021 году. На станции «Пруд-Ижевск» стартует строительство цеха по производству гипохлорита натрия за 500 млн руб. Этот объект планируют возвести в течение 3-4 лет. Также будет продолжена модернизация насосных станций второго подъема на указанных станциях, обновлены 5,3 км водопровода и 3,5 км канализации.

«Этого, безусловно, недостаточно, поскольку сегодня износ сетей водоканала составляет около 60%. О степени износа свидетельствуют аварии на коммуникациях. Почти 500 перекопов в год вынуждены производить специалисты водоканала, чтобы устранять аварийные ситуации. Количество аварийных ситуаций из года в год сокращается, но работы по обновлению сетей еще очень много. Мы ставим задачу — увеличить объемы ремонта и реконструкции сетей более чем в два раза. Для этого необходимо каждый сезон вкладывать около 600 млн руб., что позволит ежегодно уменьшать долю изношенных сетей на 3%»,— отметил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.