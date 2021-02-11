Белгородский племзавод «Разуменский» выставлен на повторные торги

Конкурсный управляющий ЗАО «Племзавод “Разуменский”» Андрей Овчинников выставил на повторные торги производственно-технологический комплекс предприятия с начальной ценой 825,6 млн руб. Предыдущие торги с начальной ценой 917,3 млн руб. не состоялись из-за отсутствия заявок.

Напомним, имущество выставлено на открытый аукцион единым лотом. Большая часть активов заложена в Московском индустриальном банке. Заявки принимаются с 15 февраля по 25 марта, торги назначены на 26 марта.

ЗАО «Племзавод "Разуменский"» было признано банкротом в июле 2019 года по иску ООО «Газпром межрегионгаз Белгород». Сумма требований кредиторов, обеспеченных залогом, ранее оценивалась в 1,83 млрд руб.

Олег Мухин