Белгородский племзавод «Разуменский» не нашел покупателей за 917 млн рублей

Не состоялись торги по продаже производственно-технологического комплекса белгородского ЗАО «Племзавод "Разуменский"» с начальной стоимостью 917,3. Об этом сообщает конкурсный управляющий банкротящегося предприятия Андрей Овчинников.

«Открытые торги в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене, проводимые в электронной форме на электронной торговой площадке "Российский аукционный дом" признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах»,— сказано в сообщении управляющего.

Торги были объявлены в декабре 2020 года и прошли 28 января 2021-го. На открытый аукцион выставлялся единым лотом имущественный комплекс предприятия. Стоит отметить, что активы на 739,6 млн руб. (450 позиций) были заложены в Московском индустриальном банке, не заложенное имущество оценивается в 177,7 млн руб. Задаток на участие в аукционе составлял — 20%, шаг аукциона — 5% от начальной цены продажи имущества.

ЗАО «Племзавод "Разуменский"» признано банкротом в июле 2019 года по иску ООО «Газпром межрегионгаз Белгород». Требования конкурсных кредиторов, обеспеченных залогом имущества должника, составляют 1,83 млрд руб.

Сергей Калашников