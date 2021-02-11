BMW + Volkswagen + Ford = Apollo

С понедельника они перевозят пассажиров — максимум 14 человек — в крупном торговом центре. Остановок нет, длина маршрута — всего 3 км, поездка занимает 20 минут (то есть бегом быстрее). Стоит поездка 25 юаней — это примерно 250 руб.

Запаса батареи хватает на 100 км хода автобуса, маршрут можно задать на небольшом тачскрине внутри электробуса. По данным производителя электробуса, китайского интернет-гиганта Baidu, Apollo — так называется беспилотный электробус — первым в Китае осуществляет коммерческие перевозки пассажиров.

Конструирование Apollo началось еще в апреле 2017 года, в его разработке участвовали такие крупнейшие автомобильные компании мира, как BMW, Volkswagen и Ford.

Массовое производство электробусов началось в 2018 году, их использовали для некоммерческих целей в Пекине и провинциях Цзянсу, Фуцзянь и Гуандон. Всего электробусы за время испытаний прошли 100 тыс. км и перевезли свыше 110 тыс. пассажиров.

В 2018 году Baidu получила лицензию на осуществление беспилотных перевозок в Чунцине. Общие инвестиции в проект составили со стороны Baidu свыше 1 млрд юаней — это около 10 млрд руб.

Помимо электробусов Baidu разработала и ввела в эксплуатацию наряду с еще несколькими технологическими компаниями сервис беспилотных такси.

По материалам China Daily

Виталий Логофет