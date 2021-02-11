На Кубани осуждены активисты запрещенной организации «Свидетели Иеговы»

В Краснодарском крае суды вынесли два приговора в отношении активистов религиозной организации «Свидетели Иеговы», которая признана запрещенной, сообщила пресс-служба краснодарского краевого суда. Житель Абинска приговорен к семи с половиной годам колонии, двое жителей Сочи — соответственно к одному году и месяцу и одному году и восьми месяцам лишения свободы.

Противоправная деятельность запрещенной религиозной организации «Свидетели Иеговы» была выявлена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. Фамилии осужденных в крайсуде не называют, по данным сайтов районных судов, в Абинске по ст.282.2 УК РФ (организация деятельности запрещенного религиозного объединения) осужден Александр Ившин, в Сочи — Вячеслав Попов и Николай Кузичкин. Как следует из приговоров, адепты запрещенной в России организации привлекали в организацию новых членов, проводили так называемые «богослужения» и собрания при помощи видеоконференцсвязи. Александр Ившин не признал себя виновным, настаивая на том, что никто не вправе ограничивать его свободу иметь религиозные убеждения.

Анна Перова, Краснодар