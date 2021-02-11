Завод арестованного за мошенничество сургутского бизнесмена выплатил более 23 млн рублей долгов по зарплате

Завод «Эклап» в Сургуте выплатил более 23 млн руб. задолженности по заработной плате перед работниками, сообщила пресс-служба прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Предприятие принадлежит бизнесмену Андрею Копайгоре, который ранее был арестован по подозрению в мошенничестве.

Прокуратура ХМАО организовала проверку финансово-хозяйственной деятельности предприятия в ноябре 2020 года после массовых жалоб сотрудников на невыплату зарплаты. В результате, следствие возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше трех месяцев заработной платы), расследование которого продолжается.

Андрей Копайгора был задержан 8 февраля по подозрению в покушении на мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30 УК РФ). По версии следствия, господин Копайгора умышленно довел до банкротства завод «Эклап», предприятие с мая 2020 года проходит процедуру банкротства. Позднее суд арестовал бизнесмена до 5 апреля.

Михаил Мананников