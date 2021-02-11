Сбербанк помог клиенту купить «экологичные» грузовики

В Свердловской области совершена крупная сделка по покупке в лизинг грузовых автомобилей повышенного класса экологичности. Контракт заключен между СберЛизингом и АО «Росеврострой». Вся договорная документация была подписана с помощью электронного документооборота, что, в том числе, позволило совершить сделку в 1,5 раза быстрее стандартных сроков.



АО «Росеврострой» является крупнейшим поставщиком материалов на строительные объекты транспортной инфраструктуры, нефтегазовой отрасли, промышленного и гражданского строительства на всей территории Российской Федерации. Контракт со СберЛизингом поможет предприятию приобрести 20 грузовых тягачей Scania нового поколения и 20 самосвальных полуприцепов Wielton.

Особенность сделки в том, что техника будет изготовлена на заводе-производителе по специальному проекту для «Росеврострой»: машины оборудуют топливной системой MPI, работающей на метане.

Владислав Шиленко, управляющий Свердловским отделением Сбербанка:

«Использование природного газа в качестве моторного топлива – это общемировой тренд. Среди важных преимуществ – экономия на топливных расходах и экологичность благодаря снижению вредных выбросов в окружающую среду. Мы рады, что компания «Росеврострой» сделала выбор в пользу покупки автомобилей на газовом оборудовании и воспользовалась для этого лизинговыми программами нашего банка».

Первая партия новой техники поступит уже в конце февраля. Договор лизинга заключен сроком на 5 лет. По его истечении АО «Росеврострой» сможет выкупить тягачи и полуприцепы в собственность по остаточной стоимости.