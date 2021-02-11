Коронавирус в Ярославской области: заболели еще 177 человек и трое скончались

В Ярославской области за прошедшие сутки произошло еще три смерти от коронавируса. Скончались мужчины 1955 и 1962 годов рождения, и женщина 1950 года рождения, сообщил областной оперативный штаб. За минувшие сутки в области было выявлено 177 новых случая заражения COVID-19. За это же время 160 человек выздоровели и выписаны из больниц.

Всего по сведениям на 11 февраля, в области выявлено 30097 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из числа заболевших 28310 человек выздоровели. 344 больных умерли. В больницах находятся 1138 человек, из них 626 — с установленным диагнозом COVID-19 и 512 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 15192 человек. На втором месте Рыбинск — 3589 человек, на третьем месте Ростовский район, где выявлено 1657 случаев заболевания. Меньше всего заболевших в Первомайском, Любимском и Брейтовском районах, где выявлено 218, 195 и 151 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведено 2804 теста на коронавирус. Карантин установлен для 7702 человека, контактировавших с заболевшими.

Антон Антонов