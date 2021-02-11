Услуги по горячему питанию в четырех детсадах Ижевске передадут на аутсорсинг

Систему аутсорсинга по оказанию горячего питания внедряют в четырех детских садах Ижевска. В настоящее время проходит процедура заключения контрактов на эти услуги, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Подрядчик определяется по итогам проведения конкурсных процедур. Требования предъявляются в соответствии с санитарным законодательством по организации питания в детских садах. Также важно выполнение следующих условий: наличие положительного опыта у аутсорсера по данному направлению, аутсорсер должен осуществлять приготовление блюд непосредственно в детском саду»,— говорится в сообщении.

Отметим, что система аутсорсинга в детсадах уже применяется в Москве, Екатеринбурге, Ульяновске, Волгограде, городах Башкирии и других субъектах. В Ижевске такая система работает в 69 школах из 79. Организаторы питания инвестируют собственные средства в инфраструктуру учреждений, закупая кухонное оборудование и посуду. Объем их инвестиций в школы Ижевска за последний год превысил 15 млн руб.