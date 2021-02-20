Как ноутбуки HP на процессорах AMD делают бизнес эффективнее

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Начавшийся в прошлом году период новой ковидной реальности значительно повлиял практически на все сферы жизни, но наиболее значимо — на работу и отдых. Живого общения стало и без того меньше, но цифровые технологии смогли компенсировать изменения в привычном образе жизни

Так, еще в весенне-летние месяцы прошлого года статистика фиксировала без малого двукратный рост спроса на ноутбуки — в первую очередь рабочие. К концу 2020 года стало понятно, что тренд коснулся и игровых моделей: спрос на геймерские ноутбуки увеличился почти вдвое (на мониторы — на 50%, на периферию — на треть) — с началом второй волны ковида стало понятно, что «спасение скучающих — дело рук самих скучающих». Домашний цифровой мир, в конце концов, ни один мэр не заставит работать лишь до 23 часов.

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Но и в начавшемся 2021 году пока нет никаких предпосылок, что все будет как раньше — множество крупных компаний еще осенью заявили, что сохранят формат работы сотрудников, при котором в той или иной степени сочетается офисная и домашняя занятость. Мощный и одновременно легкий ноутбук в таких условиях продолжает оставаться универсальным безальтернативным девайсом, способным закрыть весь спектр потребностей — от сериалов до софта, требовательного к высокопроизводительному «железу».

Для небольшой же компании, которой критично обеспечить сотрудников передовыми возможностями по части техники, оптимальным будет выбор линейки ProBook от HP: модели 445 G7, 455 G7 и 435 G7 x360. Вся серия примечательна не только малыми габаритами и весом устройств, но и повышенным вниманием разработчиков HP к защите цифровых данных — на последнем моменте компания делает особый акцент. Причем это актуально не только для крупных корпораций, где за кибербезопасностью следят “специально обученные люди”, но и для владельцев малого бизнеса, чьи данные могут представлять для хакеров не меньший интерес. Предприниматели могут быть уверены в сохранности своего цифрового имущества за счет автоматических обновлений всех систем ноутбука, которые обеспечивает HP, в том числе фирменной технологии самовосстановления после попыток вредоносных атак BIOS HP Sure Start Gen5. Другой важный момент: вредоносное ПО быстро развивается, поэтому традиционный антивирус не всегда может распознать новые атаки. Технология HP Sure Sense использует искусственный интеллект с глубоким обучением для обеспечения защиты от изощренных вредоносных программ.

Четырехсотая серия ноутбуков HP — первая ступень из двух существующих в серии профессиональных устройств ProBook — в середине прошлого года была обновлена на следующее поколение, с G6 на G7.

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Так, универсальный ноутбук-трансформер HP ProBook x360 435 G7 станет оптимальным выбором, когда одновременно важны компактность и свобода действий. Он эффективен в работе с любой задачей благодаря четырем режимам пользования: тач-скрин-дисплей ноутбука имеет угол разворота в 360 градусов. Значительное преимущество — мобильность за счет минимально возможной для ноутбука диагонали экрана (размером ниже уже идут субноутбуки, нетбуки и планшеты). В сочетании с компактным размером возможности по трансформации за счет меняющего свое положение сенсорного экрана могут предложить владельцу свежий пользовательский опыт.

HP ProBook 455 G7 — полноразмерный ноутбук, задуманный в большей степени для стационарной работы (или перемещений между рабочими локациями), в классической 15-дюймовой диагонали. Идеальное решение для специалистов в компаниях малого и среднего бизнеса, которым необходим приемлемый по цене ноутбук, сочетающий в себе инновационные технологии, эффективные средства защиты и передовые функции работы с мультимедиа. Тем более что особое внимание в HP уделили безопасности данных, реализованной на аппаратном и программном уровнях. Но главное в HP ProBook 455 G7 — грамотное сочетание производительности и автономности при сравнительно компактном корпусе, поэтому в сумме эта модель даст фору куда более дорогим моделям конкурентов.

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

HP ProBook 445 G7 — вариация с наиболее распространенной и универсальной диагональю экрана в 14 дюймов, которая завоевывает все большую популярность. При незначительной разнице в один дюйм с 15” моделями эта версия значительно мобильнее: экран удобен при долгой работе с большим объемом информации, а габариты при этом ощущаются заметно компактнее. Устройство проще и удобнее взять с собой, оно помещается в большинство сумок, рюкзаков и чехлов — энергоэффективность процессора позволила добиться производительности вдали от розеток в течение всего рабочего дня.

Пожалуй, смена поколений процессоров AMD стала самым значительным нововведением во всей линейке — с AMD Ryzen 3000-й серии на крайне ожидаемую на рынке 4000-ю серию. ProBook 445 G7 и 455 G7 в первую очередь, а затем и ProBook 435 G7 x360 стали первыми бизнес-ноутбуками на ее основе и первыми ноутбуками, которые поступили в продажу.

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

С точки зрения производительности и энергопотребления мобильные процессоры сделали большой шаг вперед по сравнению с предыдущими поколениями. Фундаментальное улучшение — техпроцесс на 7 нм. Он позволяет одновременно наращивать производительность и улучшать энергоэффективность — в отдельных случаях современные ноутбуки могут работать до 24 часов на одном заряде аккумулятора!

Во-вторых, улучшенная производительность — до 15%. Это значительный прирост между поколениями, который позволяет процессорам AMD опережать решения конкурентов во все возрастающем количестве разных задач.

В-третьих, изменения произошли в модельном ряду: появились процессоры с большим количеством ядер и потоков — до 8 и 16 соответственно. При этом часть моделей имеет равное количество ядер и вычислительных потоков — это сделано для того, чтобы в типичных пользовательских сценариях акцент мощи ноутбука смещался на скорость запуска и работу приложений — часто это более важно в таких случаях, чем многозадачность и многопоточность.

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В целом процессоры Ryzen предназначены для поддержки многозадачной и графической рабочей нагрузки любого типа — от стандартных офисных приложений и видеоконференций до обработки данных, компиляции кода или рендеринга видео.

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