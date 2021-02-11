«Интер РАО» продало долю в проекте АЭС «Аккую» в Турции за 1 млрд рублей

ПАО «Интер РАО» в четвертом квартале 2020 года продало принадлежавшие ей 0,821% акций проекта АЭС «Аккую» в Турции за 1,026 млрд руб., говорится в отчетности компании по РСБУ за 2020 год.

«Интер РАО» приняла участие в проекте строительства АЭС на этапе формирования консорциума для участия в объявленном в 2008 году турецкими властями тендере. Вопрос о выходе из проекта был вынесен на совет директоров «Интер РАО» осенью 2020 года. Тогда предложение о выкупе доли рассматривалось компанией АО «Аккую Нуклеар», сообщал «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу АО «Русатом Энерго Интернешнл» (структура ГК «Росатом»). Около 99,2% в капитале АО «Аккую Нуклеар», реализующего проект строительства АЭС, принадлежит структурам «Росатома».

Стоимость проекта строительства АЭС «Аккую» составляет около $22 млрд. Введение в работу первого блока запланировано на 2023 год, когда будет отмечаться сто лет с момента основания Турецкой Республики.

О том, какие льготы дала Анкара проекту «Росатома»,— в публикации “Ъ”.