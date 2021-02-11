Законопроект «Единой России» об аптечных сетях приняли в первом чтении

Госдума 10 февраля приняла в первом чтении законопроект о регулировании работы аптечных сетей и совершенствовании лекарственного обеспечения граждан. Поправки предлагается внести в законы «Об обращении лекарственных средств» и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Документ предусматривает обязанность аптек указывать минимальную цену и наличие лекарств: человеку будут обязаны показать всю линейку препаратов, идущих под разными торговыми наименованиями, начиная с более дешевых аналогов.

Законопроект также вводит единый реестр фармацевтических работников и дает определение понятий «фармацевт» и «провизор», разрешает фельдшерско-акушерским пунктам продавать лекарства. «Появится и новый вид транспорта – передвижной аптечный пункт», – говорит депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Дмитрий Сазонов, – а это, по сути, второй путь получения отдаленными населенными пунктами лекарств (первый был принят в прошлом году – приняли закон, легализовавший дистанционную торговлю лекарствами). По сути, поправки позволят увеличить доступность лекарств, повысить качество услуг аптек, уменьшить стоимость лекарств за счет снижения спекулятивной розничной надбавки».

В малых населенных пунктах аптек зачастую либо вовсе нет, либо есть одна-две под управлением единственного предпринимателя. Такое положение дел может привести к монопольным злоупотреблениям и завышению цен по принципу «бери что дают». К слову, с принятием новых поправок одной сети будет запрещено занимать более 20% рынка в конкретном населенном пункте. Бонусы от фармпроизводителей за продвижение товара тоже ограничиваются законопроектом. Они не смогут превышать 5% от цены лекарств. При этом производители не будут ничего платить сетям и дистрибьюторам за право поставок лекарственных препаратов в аптеки или за изменение ассортимента.

«Ко второму чтению будет проведена детальная проработка законопроекта вместе с представителями федеральных органов власти и профессионального сообщества. В финальном варианте законопроекта нам очень важно соблюсти баланс интересов всех участников аптечного рынка. Новые нормы в том числе направлены на предупреждение и недопущение монополизации рынка розничной торговли лекарствами. При этом самое главное – доступность лекарственных препаратов для населения», – подчеркнул Дмитрий Сазонов.