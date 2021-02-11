В Москве еще на треть сократят число коек для пациентов с COVID-19

Количество больничных коек для лечения пациентов с коронавирусом в Москве сократят еще на треть, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Положительная динамика в эпидемиологической обстановке, которую мы наблюдаем в последнее время, позволяет нам вывести из работы с коронавирусом еще около 4,7 тыс. коек. К стандартной работе возвращаются два крупнейших стационара на 2 тыс. коек, перепрофилированных для лечения пациентов с COVID-19. Это корпуса городских больниц №52 и 5 им. О. М. Филатова. Сокращают прием пациентов с коронавирусом и резервные госпитали: из работы выводится порядка 2,7 тыс. коек»,— приводятся слова госпожи Раковой в Telegram-канале социального комплекса Москвы.

Останавливается прием в трех корпусах госпиталя в Сокольниках. В Крылатском, АТЦ «Москва» и Коммунарке уменьшится количество коек, используемых для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Текущий коечный фонд с коронавирусом составит около 9 тыс. коек.

Москва находится на первом месте в России по числу заразившихся COVID-19. Согласно данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, в городе выявлено 948 477 случаев заражения. Выздоровели 858 358 человек, умерли 14 099.

Напомним, Минздрав скорректировал национальный календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям, включив в группу приоритета высшего уровня людей старше 60 лет и жителей городов-миллионников. До сих пор в нее входили медики, учителя, соцработники и люди с хроническими заболеваниями.

Подробнее — в материале “Ъ” «Прививка — вторая натура».