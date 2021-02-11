Губернатор прокомментировал рост смертности в Нижегородской области

Глава Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал статистику Росстата по общему приросту смертности за 2020 год. В регионе за год умерло 55 тыс. граждан, что на 17,4% больше, чем годом ранее. На тысячу населения пришлось 17,3 смертей (+18,5% за год).

«Это, по сути, главный показатель того, как регионы справились с пандемией. Среди субъектов ПФО прирост смертности ниже, чем в Нижегородской области, только еще у двух регионов. Наш регион входит в тройку тех, где этот показатель самый низкий, — 17,4%»,— цитирует Глеба Никитина пресс-служба правительства региона.

Губернатор обратил внимание на тот факт, что Нижегородская область оказалась одним из шести регионов с городом-миллионником в составе, где прирост смертности оказался ниже среднероссийского (18%). «Те субъекты, которые продемонстрировали показатели чуть лучше, либо представляют собой агломерации меньшего размера, либо находятся на большем удалении от столиц. И это при том, что по численности заболевших коронавирусом Нижегородская область стабильно находилась в четверке»,— рассказал Глеб Никитин. За такой результат он поблагодарил врачей и тех, кто берег себя и окружающих.

Анастасия Еремина