С улиц Краснодара откачали более трех тысяч кубометров талой воды

В Краснодаре завершаются работы по ликвидации последствий резкого потепления после снегопадов и заморозков. На уборку талой воды с улиц города были направлены 18 вакуумных машин, сообщает пресс-служба администрации Краснодара. Для откачки воды коммунальными службами были задействованы автоцистерны на основе КамАЗ, вместимостью по 10 куб. м, оснащенные илососным и вакуумным оборудованием.

Работы по ликвидации подтоплений велись в круглосуточном режиме, сообщается, что 10 февраля было выполнено 39 заявок от жителей краевой столицы. По информации городских властей, наибольший объем работ по откачке талой воды был выполнен Музыкальном микрорайоне, поселках Российском и Калинино.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, 9 февраля в Краснодарском крае было дано предупреждение об опасности резкого подъема уровня рек из-за установившейся плюсовой температуры. Этому предшествовало похолодание, на территории края выпал ледяной дождь, опасность образования гололеда сохранялась в течение нескольких дней.

Ольга Логинова