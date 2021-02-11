В Сочи восстановили водоснабжение после аварии

Ликвидация последствий аварии на водоводе, которая привела к перебоям в водоснабжении Центрального района Сочи, была завершена 10 февраля к 23:00, после чего систему начали заполнять водой, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал». К утру 11 февраля водоснабжение города было нормализовано.

В ходе работ были устранены три утечки на магистральном водопроводе диаметром 500 мм. Один из поврежденных участков водовода был уложен в армированный монолитный лоток, так что специалистам водоканала пришлось демонтировать железобетонные монолитные конструкции вручную и средствами малой механизации. Сложность демонтажа конструктивных элементов дорожного полотна замедлила ремонтные работы.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, часть Сочи осталась без воды из-за трех прорывов на магистральном водоводе. По информации МУП «Водоканал», с 5:00 часов 10 февраля остались без водоснабжения ряд улиц микрорайоне Макаренко, с 11:30 – район улицы Вишневая. Восстановительные работы планировалось завершить к 18:00, однако они были продлены до 23:00.

Ольга Логинова