По факту пожара в вечерней школе Горно-Алтайска возбуждено уголовное дело

В Республике Алтай возбуждено уголовное дело по факту пожара в здании вечерней школы Горно-Алтайска. Как рассказали в ведомстве, подозреваемым по нему проходит один из сотрудников учебного заведения, на которого были возложены обязанности по обеспечению противопожарной безопасности. По предварительным данным, он оставил без присмотра обогреватель, от которого и начался пожар. Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), наказание по ней — арест до трех месяцев.

Пожар в здании вечерней школы произошел вчера. Из учебного заведения были эвакуированы более 100 человек, из них 80 — дети. Все были размещены в здании музея, расположенном поблизости. На месте происшествия были глава республики Олег Хорохордин и начальник ГУ МЧС России по Республике Алтай Андрей Бурлаков. По предварительным данным, в качестве причины пожара рассматривается нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов.

Двухэтажное деревянное здание вечерней школы Горно-Алтайска было построено в 1934 году. По данным правительства, на начало текущего года в учреждении обучается 195 человек.

Илья Николаев