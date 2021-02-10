В Горно-Алтайске загорелось здание вечерней школы

Сильный пожар произошел в вечерней школе Горно-Алтайска, рассказали в пресс-службе республиканского управления МЧС. По данным спасательного ведомства, сообщение о возгорании в деревянном двухэтажном здании (улица Бориса Головина, 6) поступило в экстренные службы в 9:15. Из учебного заведения были эвакуированы более 100 человек, из них 80 — дети. Все были размещены в здании музея, расположенном поблизости. По предварительным данным, пострадавших нет.

Пожару был присвоен второй ранг сложности. На тушение были привлечены значительные силы — почти 90 человек и два десятка единиц техники. В 10:40 пожар на площади порядка 1 тыс. кв. м удалось локализовать. Причины возгорания установит расследование. В управлении МЧС отметили, что школа была оборудована автоматической пожарной сигнализацией, которая сработала в штатном режиме. В марте 2019 года госпожарнадзор провел в школе плановую проверку, которая не выявила нарушений.

На место происшествия прибыли начальник ГУ МЧС России по Республике Алтай Андрей Бурлаков, глава региона Олег Хорохордин. Как сообщает пресс-служба правительства, по предварительным данным, в качестве причины пожара рассматривается нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов.

«Пока не принято решение о восстановлении или строительстве нового здания, учащиеся вечерней школы продолжат обучение в помещениях других образовательных учреждений города»,— сказал глава региона Олег Хорохордин.

Двухэтажное деревянное здание вечерней школы Горно-Алтайска было построено в 1934 году. По данным правительства, на начало текущего года в учреждении обучается 195 человек.

Юлия Сасевич, Илья Николаев