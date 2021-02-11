Стоимость жизни рассчитали по медианному доходу

Размер прожиточного минимума в Самарской области на 2021 год уменьшился и составил 10979 руб. В третьем квартале 2020 года этот показатель был утвержден в сумме 11163 руб. С начала текущего года прожиточный минимум рассчитывался исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода. По мнению экспертов, именно из-за изменения способа расчета поменялась и конечная сумма.

Величина прожиточного минимума в Самарской области продолжает снижаться. На 2021 год прожиточный минимум на душу населения установлен в размере 10979 руб., для трудоспособного населения — 12126 руб. Этот показатель равен уровню второго квартала 2020 года. Постановление об установлении этой суммы опубликовано на сайте областного правительства.

Постепенный спад этой величины начался с третьего и четвертого квартала 2020 года. Так, прожиточный минимум на душу населения в третьем квартале минувшего года в регионе составлял 11163 руб., а в четвертом уже 10962 руб.

При этом прожиточный минимум для пенсионеров на 2021 год увеличился на 571 руб. и составил 9320 руб., в четвертом квартале 2020 года эта цифра составляла 8749 руб. В конце минувшего года при утверждении этой величины в губернской думе некоторые парламентарии раскритиковали ее, отметив, что сумма по критерию нуждаемости составляет 24529 руб. Они отмечали, что «бессмысленно рассматривать размер прожиточного минимума, не глядя в целом на ситуацию с уровнем цен, прежде всего на лекарства, продукты питания и ­тарифы».

Прожиточными минимум для детей также несколько увеличился и составил 11 тыс. руб. Ранее эта величина была равна 10827 руб.

На январь — июнь 2020 года численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума составляла 12,9% от общей численности населения региона.

В начале февраля правительство Самарской области утвердило региональную программу по снижению доли населения с доходами ниже прожиточного минимума. Ожидаемым результатом реализации программы является снижение уровня бедности к 2030 году в два раза по сравнению с показателем 2017 ­года.

По данным правительства региона, на протяжении 2017–2019 годов в Самарской области наблюдался экономический рост. Власти отмечают, что в 2020 году социально-экономическая ситуация в Самарской области, как и в целом по России, ухудшилась под воздействием негативного влияния эпидемиологической ситуации. «Если в первом квартале индекс выпуска базовых видов экономической деятельности (промышленность, сельское хозяйство, транспорт, строительство, торговля) составлял 101,9% к аналогичному периоду 2019 года, то во втором квартале — 87,7%»,— говорится в региональной программе.

По оценкам властей, объем валового регионального продукта Самарской области в 2020 году может снизиться на 5% к предыдущему году и составить 1517,7 млрд руб. Также по итогам января — июня 2020 года в промышленном комплексе отмечается сокращение объемов производства (94,5% к уровню января — июня 2019 года). За второй квартал 2020 года уровень безработицы повысился с 3,1% в первом квартале до 4,9%. Численность безработных за аналогичный период увеличилась с 52,3 тыс. до 81,3 тыс. человек.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал отмечает, что ранее показатель прожиточного минимума формировался в регионах с учетом цен на продукцию, входящую в потребительскую корзину. «В текущем году он будет формироваться с учетом медианного дохода. Из-за изменения способов расчета поменялась и конечная сумма. Между тем прожиточный минимум — не конечная зарплата населения, а сумма, исходя из которой будет начисляться выплата, но уже с учетом премий и различных заработных плат»,— рассуждает Павел Сигал.

В декабре минувшего года Госдума приняла во втором чтении законопроект о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума с 1 января 2021 года. Согласно законопроекту, с начала текущего года МРОТ и прожиточный минимум будут рассчитываться исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода. Прожиточный минимум должен составить 44,2% от медианного дохода в РФ (11653 руб.), МРОТ — 42% от медианной зарплаты (12792 руб.).

Павел Сигал отмечает, что в начале года сложно делать какие-либо прогнозы по достижению целей программы по снижению уровня бедности в регионе: «Этот показатель зависит не только от уровня прожиточного минимума, но и от множества других факторов. В частности, наличия постоянной работы у населения и создания новых рабочих мест в регионе. Для этого местные власти должны стимулировать местный бизнес и оказывать ему поддержку, создавать особые условия для предпринимателей, чтобы регион был инвестиционно привлекательным для крупного бизнеса».

Ани Айвазян