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Фото: Игорь Харсеев / Коммерсантъ

Консервы отдали на реализацию

Выставлен на продажу завод бывшего главы Энгельсского района

Коммерсантъ (Саратов) от

ООО «Правовое бюро „Успех“» выставило на торги имущественный комплекс обанкроченного ООО «Покровский консервный завод» (ПКЗ). Предприятие входило в актив бывшего главы Энгельсского района Дмитрия Лобанова, осужденного за совершение ряда коррупционных преступлений. Завод прекратил выпускать продукцию до того, как налоговая инспекция подала иск о признании его несостоятельным. Эксперты считают, что имущественный комплекс предприятия не представляет большого интереса для ­бизнеса.


В Энгельсском районе Саратовской области выставлен на продажу имущественный комплекс признанного банкротом ООО «Покровский консервный завод». Объявление разместило ООО «Правовое бюро „Успех“». Начальная цена недвижимости в селе Новопушкинское Энгельсского района — 12,36 млн руб., шаг аукциона — 10%.

В лот входят 11 нежилых строений производственных цехов, административных зданий и складов, а также земельный участок площадью 64,03 тыс. кв. м и доля 14,28% в производственном сельскохозяйственном кооперативе ПСССПК «ЦКП „Покровские овощи“». Дебиторская задолженность ООО «Покровский консервный завод», как указано в объявлении о торгах, составляет 706,6 тыс. руб.

Согласно данным Росреестра, кадастровая стоимость земельного участка, на котором расположено предприятие, составляет 17,3 млн руб.

Как писал „Ъ“, в феврале 2019 года заявление о банкротстве ООО «Покровский консервный завод» подала Межрайонная инспекция ФНС РФ № 7 (Энгельсского района) по Саратовской области. Поводом для иска о признании предприятия несостоятельным стал долг по налогам и сборам в размере 375,8 тыс. руб., однако общество погасило часть долга и дело было прекращено. В октябре 2019 года с заявлением о банкротстве ПКЗ в суд обратился предприниматель Алексей Сунцов, которому ООО задолжало 365 млн руб. Согласно материалам суда, на 31 декабря 2019 года требования кредиторов составляли 64,4 млн руб. Компания была признана банкротом в октябре 2020 года, тогда же введено конкурсное производство. Покровский консервный завод функционировал до 2017 года и специализировался на выпуске повидла, соков, нектаров и консервированных овощей в стеклянных банках. Чистая прибыль за 2017 год составляла 72 тыс. руб. Доля ООО среди производителей в Саратовской области составляла около 3%. ООО «Покровский консервный завод» принадлежит жене бывшего главы Энгельсского района Дмитрия Лобанова Ольге Лобановой и его дочери Анастасии Добиной.

В апреле прошлого года Дмитрий Лобанов был приговорен к восьми годам колонии строгого режима с запретом занимать руководящие должности в органах власти в течение пяти лет, со штрафом 19 млн руб. (пятикратный размер незаконного ­вознаграждения).

Суд признал, что в 2015 году Дмитрий Лобанов согласился предоставить бизнесменам Сергею Аркавенко и Валерию Девяткину земельный участок в Энгельсе на Пристанской улице площадью 600 кв. м, которого им не хватало для строительства очереди таунхаусов. Взамен экс-глава района попросил у них предоставить один из домов его дочери Анастасии Добиной. В мае 2015 года на Сергея Аркавенко без конкурсных процедур предоставленный бизнесменам участок был оформлен с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», позже вид пользования изменили на «блокированную жилую застройку». Дома достроили в 2017 году. Один из них на 148,7 кв. м с участком 135 кв. м, по версии следствия, был оформлен на родственницу мужа госпожи Добиной. Следствие оценивало стоимость дома, который был оценен как взятка за помощь в оформлении земли и выдаче разрешительной документации на ввод в эксплуатацию построенных домов, в 3,99 млн руб.

Суд оправдал Дмитрия Лобанова по эпизоду с получением взятки в виде «имущественной выгоды» в размере 5 млн руб. Следствие считало, что Дмитрий Лобанов по просьбе предпринимателя Армена Джуликяна помог бизнесмену Борису Ланину оформить земельный участок в Энгельсском районе в собственность. Взамен господин Джуликян якобы снизил цену дома, который продавал Лобанову, с 25 млн руб. до 20 млн руб. Этот эпизод взятки суд счел недоказанным, так как доказательства строились на показаниях только одного лица — Армена Джуликяна.

Энгельсский предприниматель Владимир Вебер сомневается, что имущественный комплекс ПКЗ может заинтересовать бизнес: «То, что объект продается дешевле кадастровой стоимости, ни о чем не говорит, так как она может быть выше рыночной. Думаю, что это предприятие и даром никому не нужно. Оборудование, насколько я знаю, там давно распродано, поэтому не знаю, для чего можно использовать ­недвижимость».

Руководитель инвестиционно-консалтинговой компании «Бриик» Юрий Пужалин считает, что имущественный комплекс Покровского консервного завода может быть востребован, но сомневается, что он может быть реализован по заявленной цене. «Сейчас производственная недвижимость в целом востребована, но продать ее в селе сложнее. Для запуска производства в селе могут быть проблемы с кадрами, поэтому, если имущество и продадут, то по очень низкой цене»,— считает эксперт.

Сергей Петунин


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