Консервы отдали на реализацию

ООО «Правовое бюро „Успех“» выставило на торги имущественный комплекс обанкроченного ООО «Покровский консервный завод» (ПКЗ). Предприятие входило в актив бывшего главы Энгельсского района Дмитрия Лобанова, осужденного за совершение ряда коррупционных преступлений. Завод прекратил выпускать продукцию до того, как налоговая инспекция подала иск о признании его несостоятельным. Эксперты считают, что имущественный комплекс предприятия не представляет большого интереса для ­бизнеса.

В Энгельсском районе Саратовской области выставлен на продажу имущественный комплекс признанного банкротом ООО «Покровский консервный завод». Объявление разместило ООО «Правовое бюро „Успех“». Начальная цена недвижимости в селе Новопушкинское Энгельсского района — 12,36 млн руб., шаг аукциона — 10%.

В лот входят 11 нежилых строений производственных цехов, административных зданий и складов, а также земельный участок площадью 64,03 тыс. кв. м и доля 14,28% в производственном сельскохозяйственном кооперативе ПСССПК «ЦКП „Покровские овощи“». Дебиторская задолженность ООО «Покровский консервный завод», как указано в объявлении о торгах, составляет 706,6 тыс. руб.

Согласно данным Росреестра, кадастровая стоимость земельного участка, на котором расположено предприятие, составляет 17,3 млн руб.

Как писал „Ъ“, в феврале 2019 года заявление о банкротстве ООО «Покровский консервный завод» подала Межрайонная инспекция ФНС РФ № 7 (Энгельсского района) по Саратовской области. Поводом для иска о признании предприятия несостоятельным стал долг по налогам и сборам в размере 375,8 тыс. руб., однако общество погасило часть долга и дело было прекращено. В октябре 2019 года с заявлением о банкротстве ПКЗ в суд обратился предприниматель Алексей Сунцов, которому ООО задолжало 365 млн руб. Согласно материалам суда, на 31 декабря 2019 года требования кредиторов составляли 64,4 млн руб. Компания была признана банкротом в октябре 2020 года, тогда же введено конкурсное производство. Покровский консервный завод функционировал до 2017 года и специализировался на выпуске повидла, соков, нектаров и консервированных овощей в стеклянных банках. Чистая прибыль за 2017 год составляла 72 тыс. руб. Доля ООО среди производителей в Саратовской области составляла около 3%. ООО «Покровский консервный завод» принадлежит жене бывшего главы Энгельсского района Дмитрия Лобанова Ольге Лобановой и его дочери Анастасии Добиной.

В апреле прошлого года Дмитрий Лобанов был приговорен к восьми годам колонии строгого режима с запретом занимать руководящие должности в органах власти в течение пяти лет, со штрафом 19 млн руб. (пятикратный размер незаконного ­вознаграждения).

Суд признал, что в 2015 году Дмитрий Лобанов согласился предоставить бизнесменам Сергею Аркавенко и Валерию Девяткину земельный участок в Энгельсе на Пристанской улице площадью 600 кв. м, которого им не хватало для строительства очереди таунхаусов. Взамен экс-глава района попросил у них предоставить один из домов его дочери Анастасии Добиной. В мае 2015 года на Сергея Аркавенко без конкурсных процедур предоставленный бизнесменам участок был оформлен с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», позже вид пользования изменили на «блокированную жилую застройку». Дома достроили в 2017 году. Один из них на 148,7 кв. м с участком 135 кв. м, по версии следствия, был оформлен на родственницу мужа госпожи Добиной. Следствие оценивало стоимость дома, который был оценен как взятка за помощь в оформлении земли и выдаче разрешительной документации на ввод в эксплуатацию построенных домов, в 3,99 млн руб.

Суд оправдал Дмитрия Лобанова по эпизоду с получением взятки в виде «имущественной выгоды» в размере 5 млн руб. Следствие считало, что Дмитрий Лобанов по просьбе предпринимателя Армена Джуликяна помог бизнесмену Борису Ланину оформить земельный участок в Энгельсском районе в собственность. Взамен господин Джуликян якобы снизил цену дома, который продавал Лобанову, с 25 млн руб. до 20 млн руб. Этот эпизод взятки суд счел недоказанным, так как доказательства строились на показаниях только одного лица — Армена Джуликяна.

Энгельсский предприниматель Владимир Вебер сомневается, что имущественный комплекс ПКЗ может заинтересовать бизнес: «То, что объект продается дешевле кадастровой стоимости, ни о чем не говорит, так как она может быть выше рыночной. Думаю, что это предприятие и даром никому не нужно. Оборудование, насколько я знаю, там давно распродано, поэтому не знаю, для чего можно использовать ­недвижимость».

Руководитель инвестиционно-консалтинговой компании «Бриик» Юрий Пужалин считает, что имущественный комплекс Покровского консервного завода может быть востребован, но сомневается, что он может быть реализован по заявленной цене. «Сейчас производственная недвижимость в целом востребована, но продать ее в селе сложнее. Для запуска производства в селе могут быть проблемы с кадрами, поэтому, если имущество и продадут, то по очень низкой цене»,— считает эксперт.

Сергей Петунин