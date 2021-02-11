«Газпром» наращивает валютный долг

В среду «Газпром» разместил шестилетние евробонды на €1 млрд. По данным первого вице-президента Газпромбанка Дениса Шулакова, спрос инвесторов составил €2,2 млрд. В итоге диапазон доходности был заметно снижен с первоначальных 1,75–1,875% годовых — размещение прошло по 1,5% годовых. «Спред к суверенным еврооблигациям, номинированным в евро, составил около 50 базисных пунктов — исторический минимум при первичном размещении»,— отмечает господин Шулаков. По оценкам руководителя управления рынков долгового капитала компании «ВТБ Капитал» Андрея Соловьева, инвесторы из Великобритании приобрели 39% бумаг, столько же пришлось на европейских инвесторов, 9% ушло инвесторам из России и СНГ, 8% — швейцарским инвесторам, 3% выпуска купили инвесторы из Азии. В январе «Газпром» разместил восьмилетние евробонды на $2 млрд под 2,95% годовых. С начала года еврооблигации разместили МКБ (€600 млн), Совкомбанк ($300 млн), аэропорт Домодедово ($453 млн).

Виталий Гайдаев