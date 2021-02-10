На Кубани рекультивируют четыре полигона В крае разрабатывается проектно-сметная документация для ликвидации старых свалок в Анапе, Краснодаре, Славянском районе и Горячем Ключе

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Четыре старых мусорных полигона в Краснодарском крае планируют рекультивировать за счет национального проекта «Экология» — об этом зашла речь на совещании под председательством губернатора Вениамина Кондратьева. «Край должен войти в проект "Чистая страна" национального проекта "Экология". Мы можем получить 700 млн рублей федеральных средств на рекультивацию этих полигонов. До 1 июля нужно подать все необходимые заявки в минприроды РФ»,— сообщил губернатор, поручив своему заместителю Александру Трембицкому держать этот вопрос на личном контроле.

Рекультивация неиспользуемых мусорных полигонов — часть реформы по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Кроме того, в рамках нее определяются региональные операторы по одиннадцати зонам, на которые разделена Кубань (по восьми из них операторы уже определены). С 1 марта единая система сбора и утилизации мусора начнет действовать в Крымском районе. В зоне ответственности операторов сбор, транспортировка и утилизация отходов. Кроме того, они должны построить современные мусороперерабатывающие производства. По словам Вениамина Кондратьева, такие комбинаты должны отвечать современным требованиям в сфере экологии и безопасности окружающей среды.

«Только такие производства должны появляться в Краснодарском крае. Кубань сегодня третий по численности в стране регион, курортные территории принимают миллионы туристов каждый год. Количество отходов постоянно увеличивается. И без современной системы сортировки, переработки мусора нам не обойтись»,— сообщил губернатор.

Вениамин Кондратьев также отметил, что в Центр управления регионом от жителей поступают жалобы, вызванные несвоевременным вывозом мусора. Лидером по количеству обращения является Абинский район. Также с жалобами обращаются жители Усть-Лабинского района, Анапы, Сочи, Краснодара, Горячего Ключа.

«Недопустимо повышать тариф и не повышать качество уборки. Если такие ситуации складываются, у жителей должно быть четкое понимание причины проблемы и того, в какие сроки она будет решена. Здесь должна быть совместная работа регионального оператора, краевого министерства ЖКХ и муниципалитетов»,— отметил губернатор.

Также Вениамин Кондратьев поручил своим заместителям Александру Трембицкому и Игорю Чагаеву проработать возможность организации системы преференций для жителей населенных пунктов вблизи новых объектов, на которых перерабатываются ТКО. «Мы прекрасно понимаем тех людей, которые не хотят жить рядом. Нужно продумать систему преференций для жителей, чтобы компенсировать их неудобства. Закрепить нормативными актами или законом края»,— сказал глава региона.

Что на обед у школьника

Вице-губернатор Анна Минькова поручила обеспечить родительским комитетам доступ в столовые учебных заведений

Организацию горячего питания учащихся начальных классов обсудили на краевом совещании под председательством замглавы региона. Сегодня на Кубани 300 тыс. учеников 1—4-х классов получают бесплатное горячее питание. По словам Анны Миньковой, уже заключены соответствующие соглашения на 2021—2023 годы. В текущем году на организацию питания предусмотрено 3,6 млрд рублей, из которых более 1 млрд — краевые и муниципальные средства.

Напомним: в начале февраля на планерном совещании под председательством губернатора Вениамина Кондратьева был поднят вопрос о качестве продуктов в школьных столовых. Роспотребнадзор выявляет в учреждениях образования края продукцию, не соответствующую нормам. В основном она поставляется на Кубань из других регионов страны. Глава региона поручил в течение месяца проверить школы и детские сады Кубани на качество поставляемых продуктов, особое внимание уделить районам, где сейчас значительная часть товаров закупается за пределами края, в частности это Ейский и Кущевский районы.

Как отметила Анна Минькова, для контроля качества продуктов в школьных столовых нужно подключать и родителей. «Чрезвычайно важен родительный контроль, потому что заказчики этой новой услуги — дети и родители, они имеют право высказывать свою точку зрения. К сожалению, на сегодня родительский контроль не работает должным образом. Из-за пандемии школы закрыты для родителей, но вместе с тем есть родительские комитеты. Сделайте так, чтобы родители имели доступ в школьные столовые»,— обратилась вице-губернатор к участникам совещания. Она также подчеркнула, что постоянный контроль качества питания должен вестись также со стороны муниципалитетов и минобрнауки края. Эту работу необходимо усилить.

Официальное сообщение Департамента информационной политики Краснодарского края