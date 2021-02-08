Для петербургских таксистов разработают Стандарт этического поведения

Смольный в лице комитета по транспорту и ведущие предприятия-агрегаторы такси договорились о создании этического кодекса для сотрудников легковых такси. Об этом сообщает «Мойка78».

В пресс-службе комитета по транспорту отметили, что жалоб пассажиров на водителей такси становится все больше, а «многие водители таксомоторных компаний далеки от идеала вежливости и обходительности». Минимальные требования к таксистам и стандарты их поведения с пассажиров будут закреплены в специальном документе.

Ранее “Ъ-СПб” рассказывал, что Смольный отменил плату за выдачу разрешений на перевозку пассажиров и багажа в такси.