ГК «Дикси» совместно с «Восток-Медиа» запустила рекламную кампанию на 1000 билбордов

В феврале ГК «Дикси» совместно с ведущим оператором наружной рекламы «Восток-Медиа» реализовала масштабную кампанию, приуроченную к запуску маркетинговой акции «Клуб Друзей ДИКСИ». Креативы были размещены на 1000 рекламных поверхностей на территории Московской области и Новой Москвы. Щиты 3х6 м и 2,7х3,7 м с охватной и навигационной программой задействованы в направлениях, где сосредоточена целевая аудитория «Дикси», и расположены в непосредственной близости к магазинам группы компаний, супермаркетам конкурентов, а также на крупных магистралях на всей территории присутствия «Восток-Медиа».

«Нам, безусловно, приятно, что такая крупная сеть сделала выбор в нашу пользу. Все видят, что торговые сети – лидеры рынка – используют наружную рекламу в своей маркетинговой стратегии, расширяя объемы присутствия. Но столь масштабного размещения, как у «Дикси», еще никто не делал», – прокомментировал Алексей Митрюшин, управляющий партнер ООО «Восток-Медиа».

«Восток-Медиа» реализовал запуск рекламной кампании в рекордные сроки – в течение 5 дней была не только подобрана и согласована адресная программа, но и произведены печать и монтаж рекламно-информационных материалов. Крупные торговые сети – частые клиенты операторов наружной рекламы, в том числе и «Восток-Медиа».

Выбор Новой Москвы и Московской области для размещения наружной рекламы не случаен.

«Основываясь на многолетнем опыте работы, можно смело утверждать, что размещение наружной рекламы за пределами столицы обладает не только высокими параметрами эффективности и результативности, но и имеет ряд неоспоримых преимуществ. Есть такое понятие – маятниковая миграция – условное обозначение регулярных (обычно – ежедневных) поездок населения из одного

населенного пункта в другой на работу, учебу и обратно. По оценке экспертов, только из Подмосковья в Москву на ежедневной основе на работу и обратно следует более четырех миллионов человек. Эти цифры не учитывают данные по перемещению населения из других областей, а также внутри населенных пунктов Московской области. Это огромный трафик и большие возможности для рекламодателей при неизменно невысокой стоимости одного контакта по сравнению с Москвой», – пояснил операционный директор «Восток-Медиа» Максим Сальников.

«В 2020 году мы запустили пилотный проект «Клуб Друзей ДИКСИ» в одном из регионов Приволжского округа. Он показал отличные результаты. Теперь запускаем программу во всей сети, и партнерство с «Восток-Медиа» поможет нашим покупателям лучше узнать о ней», – прокомментировал Вадим Макаренко, директор по маркетингу ГК «Дикси».

Пресс-служба ГК «ДИКСИ», 123100, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 15, «Меркурий Сити Тауэр». Тел.: +7 (495) 933-14-51, доб. 43011, pr@dixy.ru, https://group.dixy.ru