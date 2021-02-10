Перевозки контейнеров на СвЖД выросли в январе на 9%

С начала 2021 года на Свердловской железной дороге (СвЖД) во всех видах сообщения было перевезено 40,6 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 9% больше, чем в январе прошлого года, сообщили в пресс-службе СвЖД. Во внутреннем сообщении отправлено 18,5 тыс. ДФЭ (+0,8%), в экспортном — 22,1 тыс. ДФЭ (+17%).

Число груженых контейнеров выросло на 7% и составило 29,6 тыс. ДФЭ (перевезено 529 тыс. тонн грузов), в том числе:

химикаты и сода — 15,9 тыс. ДФЭ (+13% к уровню января 2020 года);

лесные грузы — 2,7 тыс. (рост более чем на треть);

нефть и нефтепродукты – 2,5 тыс. (снижение на треть);

черные металлы — 1,4 тыс. (рост в 1,2 раза);

бумага — 2,9 тыс. (-3,4%);

цветные металлы — 1,9 тыс. (+17,5%);

строительные грузы — 337 (+19,1%);

огнеупоры — 462 (-2,9%);

метизы — 424 (+5,5%).

В целом по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения в январе 2021 года было перевезено 495 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 13,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Общая погрузка на СвЖД в январе составила 11,7 млн тонн, что на 7,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года

Ирина Пичурина