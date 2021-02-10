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Фото: Игорь Харсеев / Коммерсантъ

«Воронежтрубопроводстрой» признан банкротом

Арбитражный суд Воронежской области признал ООО «Воронежтрубопроводстрой» банкротом. Как следует из судебной документации, конкурсное производство открыто на шесть месяцев. Конкурсным управляющим назначен Михаил Федотов из саморегулируемой организации «Меркурий».

С заявлением о банкротстве «Воронежтрубопроводстроя» в ноябре 2018 года обратился банк «Российский капитал» (после смены названия — АО «Банк Дом.рф»). Наблюдение в компании было введено в июне 2019 года. Долг перед банком составил 289 млн руб.

Параллельно в суде открыто дело о банкротстве АО «Воронежтрубопроводстрой», которое на 14,04% принадлежит ООО. Бенефициар обеих компаний бывший депутат облдумы Василий Шипилов в январе 2020 года попал под реструктуризацию долгов. В октябре прошлого года господин Шипилов скончался.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Воронежтрубопроводстрой» зарегистрировано в Воронежской области в апреле 2006 года для строительства инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2019 года предприятие показало нулевую выручку и 36,8 млн руб. чистого убытка. Годом ранее эти показатели составляя 5,2 и 797,5 млн руб. соответственно. Гендиректором и владельцем до сих пор числится Василий Шипилов.

Александр Прытков


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