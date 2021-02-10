«Воронежтрубопроводстрой» признан банкротом

Арбитражный суд Воронежской области признал ООО «Воронежтрубопроводстрой» банкротом. Как следует из судебной документации, конкурсное производство открыто на шесть месяцев. Конкурсным управляющим назначен Михаил Федотов из саморегулируемой организации «Меркурий».

С заявлением о банкротстве «Воронежтрубопроводстроя» в ноябре 2018 года обратился банк «Российский капитал» (после смены названия — АО «Банк Дом.рф»). Наблюдение в компании было введено в июне 2019 года. Долг перед банком составил 289 млн руб.

Параллельно в суде открыто дело о банкротстве АО «Воронежтрубопроводстрой», которое на 14,04% принадлежит ООО. Бенефициар обеих компаний бывший депутат облдумы Василий Шипилов в январе 2020 года попал под реструктуризацию долгов. В октябре прошлого года господин Шипилов скончался.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Воронежтрубопроводстрой» зарегистрировано в Воронежской области в апреле 2006 года для строительства инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2019 года предприятие показало нулевую выручку и 36,8 млн руб. чистого убытка. Годом ранее эти показатели составляя 5,2 и 797,5 млн руб. соответственно. Гендиректором и владельцем до сих пор числится Василий Шипилов.

Александр Прытков