«Воронежтрубопроводстрой» попал под наблюдение из-за долга в 108 млн рублей

Арбитражный суд Воронежской области ввел наблюдение на ООО «Воронежтрубопроводстрой» депутата облдумы Василия Шипилова, следует из судебной документации. Временным управляющим назначен член ассоциации саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Меркурий» Анатолий Филатов. С исковым заявлением к предприятию в ноябре 2018 года обратился банк «Российский капитал». В ходе судебного процесса кредитная организация сменила название на «Банк ДОМ.РФ». Как следует из резолютивной части определения суда, сумма исковых требований составила 108,6 млн руб. Эти средства обеспечены залогом имущества должника, в которой по большей части входит различная техника: бульдозеры, краны, трубоукладчики, тракторы, экскаваторы, тягачи и грузовики.

Напомним, в конце мая по материалам прокурорской проверки Василий Шипилов был дисквалифицирован мировым судом на год за невыплату зарплаты 400 работникам АО «Воронежтрубопроводстрой» (еще одно юрлицо, контролируемое депутатом) на сумму более 80 млн руб. Кроме того, региональное управление СКР возбудило уголовное дело по факту задержки зарплаты (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).

По данным Kartoteka.ru, ООО «Воронежтрубопроводстрой» зарегистрировано в Воронежской области в апреле 2006 года. По итогам 2017 года выручка предприятия составила 85,2 млн руб., чистая прибыль — 11,4 млн руб. Гендиректор и единственный владелец — Василий Шипилов. Компании также принадлежит 14,04% в АО «Воронежтрубопроводстрой», остальные 85,96% в собственности господина Шипилова. Одноименное АО зарегистрировано в Воронежской области в июле 1999 года. Выручка по итогам 2017 года составила 801,2 млн руб., чистая прибыль — 4,7 млн руб. Более актуальные финпоказатели обеих компаний не раскрывались. Основной вид деятельности ООО и АО — строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.

О том, почему на другом местном предприятии урезали зарплаты, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «"Воронежстальмост" сводят с заказчиками».

Александр Прытков