В январе жители Кубани взяли в Сбербанке ипотечные займы на сумму 5,5 млрд рублей

В январе этого года Сбербанк выдал жителям региона 2,3 тыс. жилищных займов на сумму 5,5 млрд рублей. Объем выдачи на 85% превышает аналогичный показатель 2020 года, сообщается в пресс-релизе финансовой организации.

По данным банка, средний размер ипотеки составил 2,4 млн руб., что на 13% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Ипотека с господдержкой составила 25% от всех жилищных кредитов на Кубани, здесь средний размер займа составил 2,1 млн руб.

«В прошлом году больше половины ипотечных кредитов жители Кубани взяли в Сбербанке», - сообщила управляющий Сбербанка по Краснодарскому краю Татьяна Сергиенко.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, объем выданных ипотечных кредитов в Краснодарском крае в 2020 году составил 117,52 млрд руб. Это на 51,2% больше, чем годом ранее (77,7 млрд руб.). Наибольшую сумму ипотечных займов банки, работающие на Кубани, выдали в декабре 2020 года – 15,75 млрд руб.

Андрей Ульченко