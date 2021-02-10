УЕФА проверит Петербург последний раз перед чемпионатом Европы

11 февраля в Санкт-Петербург прибудет официальная комиссия УЕФА для финальной проверки города к готовности для европейского чемпионата. В рамках грядущего турнира Петербург должен принять три матча группового этапа и один четвертьфинальный матч.

О визите европейской комиссии сообщает телеканал «78» со ссылкой на заявления председателя российского оргкомитета Евро-2020 Алексея Сорокина. По словам господина Сорокина, Санкт-Петербург полностью готов к проведению матчей, но «надо посмотреть, есть ли серые зоны, может, какому-то аспекту уделено слишком мало внимания или, наоборот, слишком много». Также он отметил, что город рассчитывает на 50%-й допуск болельщиков в условиях коронавирусных ограничений.

Ранее в УЕФА подтвердили решение провести чемпионат Европы в 12 городах, в том числе в Санкт-Петербурге.