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Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

В УЕФА подтвердили решение провести чемпионат Европы в 12 городах, в том числе в Петербурге

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил, что планирует провести чемпионат Европы летом 2021 года в 12 городах, как и было запланировано ранее.

Турнир будет проведен во всех 12 городах в соответствии с ранее опубликованным расписанием, сообщает УЕФА в Twitter. Решение о формате допуска болельщиков на матчи примут весной.

Напомним, что в марте прошлого года чемпионат Европы из-за пандемии был перенесен на лето 2021 года. Матчи должны пройти в период с 11 июня по 11 июля на стадионах 11 стран. Название турнира Евро-2020 решили не менять.

В число городов, которые примут матчи чемпионата, включен и Петербург.

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