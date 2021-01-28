В УЕФА подтвердили решение провести чемпионат Европы в 12 городах, в том числе в Петербурге

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил, что планирует провести чемпионат Европы летом 2021 года в 12 городах, как и было запланировано ранее.

Турнир будет проведен во всех 12 городах в соответствии с ранее опубликованным расписанием, сообщает УЕФА в Twitter. Решение о формате допуска болельщиков на матчи примут весной.

На встрече с принимающими ассоциациями/организаторами ЕВРО-2020 УЕФА подтвердил свое намерение провести турнир в 12 городах в соответствии с уже опубликованным расписанием. Подробности ??https://t.co/Em9xIKEjjE — УЕФА (@UEFAcom_ru) January 27, 2021

Напомним, что в марте прошлого года чемпионат Европы из-за пандемии был перенесен на лето 2021 года. Матчи должны пройти в период с 11 июня по 11 июля на стадионах 11 стран. Название турнира Евро-2020 решили не менять.

В число городов, которые примут матчи чемпионата, включен и Петербург.