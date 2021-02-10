Реальный эффективный курс рубля снизился на 0,3% в январе

Реальный курс рубля в январе снизился к евро на 0,1% и не изменился к доллару по сравнению с показателями декабря 2020 года, следует из данных ЦБ. Реальный эффективный курс рубля снизился на 0,3%.

Эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте. Номинальный курс рубля в январе упал к доллару на 0,2%, к евро — на 0,5%.

Сегодня, 10 февраля, курс доллара на Мосбирже опустился до 73,85 руб., а евро — до 89,52 руб. За неделю американская валюта потеряла в стоимости более 2 руб. Это происходит на фоне снижения доллара на мировом рынке и роста нефтяных цен.

Подробнее о курсе — в материале “Ъ” «Доллар теряет в рублях».