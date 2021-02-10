Детские площадки во дворах Ижевска безвозмездно передадут жителям

Власти Ижевска решили безвозмездно передать жителям детские площадки, установленные во дворах в рамках исполнения реестра наказов избирателей депутатами гордумы. Глава города Олег Бекмеметьев взял ситуацию под личный контроль, сообщает пресс-служба муниципалитета.

«Администрация города Ижевска напоминает, что информация о предполагаемой продаже собственникам детских площадок не соответствует действительности, и просит не принимать во внимание предложения управляющих компаний о приобретении площадок. В настоящее время прорабатывается механизм юридического оформления процедуры безвозмездной передачи площадок от города в общедолевую собственность многоквартирных домов»,— говорится в сообщении.

Напомним, что ранее служба технологического обеспечения ЖКХ Ижевска разослала управляющим компаниям письма, в которых предлагает выкупить детские площадки, установленные в 2014–2018 годах в рамках исполнения наказов избирателей депутатов гордумы. В ином случае оборудование будет демонтировано. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев опроверг планы по продаже детских площадок, город найдет механизм для безвозмездной передачи имущества. Эксперты говорят, что эту работу надо было проводить планомерно, однако никто этим вопросом в администрации не занимался.

Подробности читайте в материале «За детские площадки просили выкуп».