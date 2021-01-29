За детские площадки просили выкуп

Служба технологического обеспечения ЖКХ Ижевска разослала управляющим компаниям письма, в которых предлагает выкупить детские площадки, установленные в 2014–2018 годах в рамках исполнения наказов избирателей депутатов гордумы. В ином случае оборудование будет демонтировано. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев опроверг планы по продаже детских площадок, город найдет механизм для безвозмездной передачи имущества. Эксперты говорят, что эту работу надо было проводить планомерно, однако никто этим вопросом в администрации не занимался.



Письмо за подписью начальника муниципального казенного учреждения Ижевска «Служба технологического обеспечения ЖКХ» Оксаны Глухих было опубликовано накануне вечером в телеграм-канале «Это Щукин». В нем говорится, что в 2014–2018 годах в рамках исполнения реестра наказов избирателей депутатов гордумы за счет бюджета города были установлены детские площадки. Они были оборудованы на придомовой территории многоквартирных домов. При этом безвозмездная передача имущества из муниципальной собственности в общедомовую законодательством не предусмотрена, говорится в письме. Тратить бюджетные средства на содержание и ремонт детских площадок тоже нельзя, поэтому администрация Ижевска «будет вынуждена выполнить поэтапный демонтаж оборудования». «На основании изложенного прошу вас рассмотреть вопрос с представителями собственников помещений о выкупе оборудования и включения его в состав общего имущества МКД. Стоимость оборудования будет определена по итогам проведения оценки имущества специализированной организацией»,— говорится в письме.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев на своей странице «Вконтакте» опроверг планы по продаже детских площадок собственникам МКД.

«Действительно, существуют определенные нюансы в юридическом оформлении процедуры передачи площадок от города в общедолевую собственность МКД. Но авторы письма поступили недопустимо: поторопились предложить вариант продажи муниципального имущества жителям. С этим фактом нам еще предстоит разобраться и принять дисциплинарные меры. Я прошу жителей сохранять спокойствие: ни о какой купле-продаже этого имущества не может быть и речи»,— заявил глава города.

Он добавил, что муниципалитет обязательно найдет механизм безвозмездной передачи собственникам МКД элементов благоустройства, установленных во дворах по реестру наказов.

Председатель постоянной комиссии гордумы Ижевска по местному самоуправлению Алексей Гарипов пояснил, что детские площадки после установки должен кто-то содержать. «Чистить снег, ремонтировать в случае поломки и так далее город не может, лучший вариант — передать имущество собственникам МКД, чтобы они его содержали, потому что когда это ничье, оно рушится. У имущества должна быть по документам какая-то стоимость, однако идет ускоренная амортизация этого оборудования за два-три года, и мы уже бесплатно передаем это дому, чтобы он его обслуживал. Во всем мире это так и делается, но у нас изначально решили как-то криво и безобразно это сделать»,— отметил господин Гарипов.

По словам председателя объединения советов домов Удмуртии, члена Общественной палаты РФ Александра Евсеева, принимать детские площадки в состав общедомового имущества нужно по итогам общего собрания собственников жилья. Он считает, что в случае планомерной работы проблем с приемом этого имущества не будет. «Пока это оборудование на балансе администрации, она должна изыскивать источники финансирования на его содержание, но имущество находится на придомовой территории. По сути, оно должно принадлежать собственникам МКД и обслуживаться из средств, предусмотренных на текущий ремонт. До настоящего времени никто этот вопрос не решал, ремонт детских городков нередко проводили жители МКД. Передачей их в общедомовую собственность все эти годы никто не занимался, протянули, хотя можно было постепенно проводить собрания с жителями»,— отметил господин Евсеев.

Председатель ТСЖ «Красногеройская 105», депутат гордумы Станислав Широбоков отметил, что с передачей муниципального имущества в собственность МКД, возможно, придется улаживать некоторые юридические тонкости. «Не думаю, что жильцы откажутся принять детские площадки. Они заинтересованы, чтобы городок, в котором играют их дети, остался на придомовой территории и находился в нормативном состоянии. Даже если он установлен в 2014 году, проще его отремонтировать или заменить какие-то элементы, чем приобретать новый»,— рассказал господин Широбоков.

Он добавил, что обслуживание детских площадок это не такие большие затраты, на две площадки в его ТСЖ уходит в год около 10–20 тыс. руб., получается привлекать на это спонсоров.

Михаил Красильников