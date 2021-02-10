Винчестерский колледж начнет принимать девочек

Винчестерский колледж — престижная британская средняя школа-пансион — впервые за свою 640-летнюю историю начнет принимать не только мальчиков, но и девочек, сообщает The Telegraph. Кроме того, школа впервые начнет набор приходящих учеников, то есть тех, кто не будет проживать в школе. Эти нововведения, принятые в рамках модернизации учебного заведения, начнут действовать с сентября 2022 года.

По словам директора школы Тима Хендса, дискуссия о начале приема девочек для обучения в колледже длилась последние 120 лет. В последние годы эта тема вновь начала активно обсуждаться руководством школы, и в итоге было принято положительное решение по этому вопросу. Таким образом, в 2022 году в Великобритании останется лишь три средние школы, которые продолжат принимать только мальчиков,— это Итон, Хэрроу и Рэдли.

Кирилл Сарханянц