«Красное Сормово» спустит на воду пятый сухогруз для «Альфы»

Завод «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) готовится спустить на воду сухогруз проекта RSD59 «Леонид Пестриков», сообщили в пресс-службе предприятия. Это пятое судно в серии из девяти, построенное на верфи для ООО «Альфа».

Спуск пройдет в закрытом режиме, предварительная дата — 12 февраля в 10:00. После сухогруз будут достраивать на воде. Весной «Леонид Пестриков» пройдет ходовые испытания и будет передан заказчику.

Как ранее сообщалось, контракт на строительство сухогрузов для «Альфы» «Красное Сормово» заключило с Государственной транспортной лизинговой компанией в конце 2019 года. Подрядчику необходимо передать заказчику все девять сухогрузов к ноябрю 2021 года. Добавим, за все время предприятие передало заказчикам 22 сухогруза RSD59.

Анастасия Еремина